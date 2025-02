Stromausfall in Bad Wörishofens Innenstadt legt auch Internetverbindungen lahm

In Bad Wörishofen begann die Woche mit einem offenbar größeren Stromausfall in der Innenstadt. Das genaue Ausmaß ist öffentlich noch nicht bekannt. Fest steht, dass der Ausfall am Montag auch Internet- und Telefonverbindungen lahmlegte. Das Unternehmen M-Net hat sich dazu bereits geäußert.

„Aufgrund eines Stromausfalls beim lokalen Energieversorgungsunternehmen kam es heute gegen 9 Uhr vorübergehend auch zu einer Unterbrechung bei der Internetversorgung“, teilte M-Net-Sprecher Hannes Lindhuber auf Nachfrage mit. Betroffen davon seien etwa 100 Kundinnen und Kunden gewesen.

„Der Stromausfall konnte gegen 9.40 Uhr behoben werden, bereits wenige Minuten später war auch die Internetversorgung für unsere Kundinnen und Kunden wiederhergestellt“, berichtet Lindhuber. Man bedauere die Unannehmlichkeiten. Auch Kundinnen und Kunden anderer Anbieter berichteten unserer Redaktion von Problemen.

Wie groß das Problem insgesamt war, ist noch nicht bekannt. Die Stadtwerke Bad Wörishofen haben sich dazu noch nicht geäußert. Die Internetseite störungsauskunft.de, wo Nutzerinnen und Nutzer selbst Stromausfälle eintragen können, zeigte aber binnen kurzer Zeit Ausfälle über das gesamte Gebiet der Kernstadt verteilt.