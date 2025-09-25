Icon Menü
Beethoven und Biathlon in Bad Wörishofen, dann der Auftritt mit Klaviersuperstar Levit

Bad Wörishofen

Beethoven und Biathlon: Proben für den Auftritt mit Klaviersuperstar Levit

So bereiten sich Bayerns größte Klassik-Talente auf einen sicher unvergesslichen Abend beim Festival der Nationen vor.
    Ungewohnter Trainingsort, zumindest, wenn man ein Instrument spielt: Das Festivalorchester probt in der Dreifachsporthalle.
    Ungewohnter Trainingsort, zumindest, wenn man ein Instrument spielt: Das Festivalorchester probt in der Dreifachsporthalle. Foto: Bernhard Ledermann

    Vielfach wird derzeit über das Leistungsverständnis diskutiert. Jeder Einzelne müsse wieder mehr leisten, heißt es von manchen Politikern. Im Vordergrund steht dabei das wirtschaftliche Wohlergeben, der Boom, der wieder eintreten soll. Doch was heißt Leistung überhaupt? Um welches Leisten geht es? Eine Antwort könnte bei jenem Jugendorchester gefunden werden, das ausgerechnet von der Wirtschaft gefördert und getragen wird: dem vbw-Festivalorchester, das seit seiner Gründung vor inzwischen über zehn Jahren eng mit der Stadt Bad Wörishofen und dem Festival der Nationen verbunden ist. Das Orchester bereitet sich derzeit in Bad Wörshofen auf einen großen Abend mit Klaviersuperstar Igor Levit vor.

