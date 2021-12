"Fehlende Barrierefreiheit in den Köpfen ist ein Riesenproblem"

Plus Heute ist der "Tag der Menschen mit Behinderung". Wie gut funktioniert Inklusion im Unterallgäu, wo es bereits Widerstand gibt, wenn eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung eröffnet werden soll?

Eigentlich sollte es einen solchen Tag des Innehaltens und Nachdenkens gar nicht mehr geben müssen. Gleiche Chancen von Menschen mit und ohne Behinderung sollten selbstverständlich sein. Davon ist die Welt aber weit entfernt. Deshalb findet am heutigen 3. Dezember auch heuer wieder der „Internationale Tag der Menschen mit Behinderung“ statt wie seit 1993, als ihn die Vereinten Nationen ausgerufen haben. Wie aber ist die Situation im Unterallgäu?