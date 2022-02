Muss man im Unterallgäu bald länger auf den Notarzt warten?

Plus Noch können zwar die meisten Notarzt-Schichten besetzt werden. Aber es tun sich Lücken auf. Was muss sich verbessern? Wir sprachen mit einem Arzt mit 30 Jahren Erfahrung.

Jede und jeden kann es treffen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und im Ernstfall tut rasche Hilfe not. Bei einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall zählt jede Minute. Je schneller die Integrierte Leitstelle ILS in Krumbach über die Rufnummer 112 alarmiert wird und Rettungsdienst und Notarzt beim Patienten eintreffen, umso größer sind die Heilungschancen. Nicht selten geht es dabei um Leben und Tod. Aber es gibt ein wachsendes Problem.