Der Nachwuchs musiziert auf hohem Niveau

„Ein tolles Konzert“ kündigte Peter Müllner, der Vorsitzende der Stadtkapelle Mindelheim, im Stadttheater den zahlreichen Fans der Blasmusik an. Und er hatte nicht zu viel versprochen. Studierte Dirigent Robert Hartmann für dieses Event mit den beiden Jugendkapellen doch ein Programm ein, das so ganz nach deren Geschmack war und mit viel Beifall belohnt wurde.

Von den Leistungen der jungen Instrumentalisten war auch Bürgermeister Stephan Winter mächtig angetan. Er schwärmte von einem „furiosen Konzert“ des musikalischen Nachwuchses, das den guten Ton in der Stadt sichere. In seinem Grußwort dankte er auch den Lehrkräften der städtischen Musikschule und der Stadtkapelle, die „Garanten für eine hervorragende musikalische Ausbildung“ seien. Des Weiteren wies der Rathauschef auf die Fertigstellung des neuen „wunderbaren“ Musikzentrums der Stadtkapelle hin. Das neue Probelokal biete nicht nur optimale Bedingungen für das Ausüben des klingenden Hobbys, sondern motiviere auch für das Einüben neuer Stücke. „Was oft so leicht beschwingt klingt, muss bei vielen Proben hart erarbeitet werden“, machte er deutlich.

Die jungen Musikerinnen und Musiker bewegen sich auf hohem Niveau

Ob solcher Komplimente liefen die Jungmusiker und -musikerinnen zur Hochform auf. Schon die zu Beginn von der verjüngten und neu formierten Jugendkapelle I gespielte und von Louis Hartmann komponierte Fanfare der Musikschule ließ erkennen, auf welch hohem Niveau sich die jungen Musikanten und Musikerinnen bewegen. Werke wie „Baba‘s Reggae-Rock“ aus der Feder von Kurt Gäble, war ein Ohrenschmaus für die Konzertbesucher. Interessant auch, wie die Jugendkapelle I beim Stück „Olympic Tune von Thomas Berghoff die Blasinstrumente einsetzte und damit dynamische Vielfalt und facettenreiche Klangbilder schuf.

Samantha Hörster schlüpfte bei der Interpretation des Superhits „Skyfall" in die Rolle des Bond-Girls. Foto: Franz Issing

Aufhorchen ließ ein gemeinsames Projekt beider Jugendkapellen. Zusammen spielten sie Steven Reineckes Werk „Towards a new Horizon“, das mit eindrucksvollen Klangfarben und aufregenden Rhythmen meisterhaft instrumentiert daherkam. Begleitet von der Band der Musikschule sorgte die Jugendkapelle II mit dem Stück „Jump for my Love“, einem Song der „Pointer Sisters“ von 1983 sowie der Jazz-Komposition „Mercy, Mercy, Mercy“ des österreichischen Musikers Josef Zawinul für großen Hörgenuss. Dies gilt auch für die Interpretation des Titelsongs „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film, den die britische Sängerin Adele gecovert hat. In die Rolle des Bond-Girls schlüpfte in Mindelheim mit kraftvollem Timbre in der Stimme die Sängerin Samantha Hörster. Mit der Zugabe „Make you feel my Love“in der Version von „Adele“ schickten die jungen Musikerinnen und Musiker die Besucher nach Hause. Zuvor hatte sich Dirigent Robert Hartmann bei ihnen für gekonntes Spiel und bei der städtischen Musikschule für die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Stadtkapelle bedankt.