Talentierte Fachkräfte trainieren in Türkheim für die Europameisterschaft

Türkheim

Die besten Mechatroniker Europas aus dem Bereich Nutzfahrzeugtechnik üben für die Euroskills 2025 in Dänemark bei Toni Maurer in Türkheim.
Von Ulla Gutmann
    Die Probanden mit ihren Trainern bei Toni Maurer in Türkheim. Miriam Dickmann aus Hamburg (3. von rechts), die beste aus Deutschland und Thomas Holzmann, Trainer und Mitarbeiter Konstruktion/Fahrzeugbau bei Toni Maurer (4. von links).
    Die Probanden mit ihren Trainern bei Toni Maurer in Türkheim. Miriam Dickmann aus Hamburg (3. von rechts), die beste aus Deutschland und Thomas Holzmann, Trainer und Mitarbeiter Konstruktion/Fahrzeugbau bei Toni Maurer (4. von links). Foto: Ulla Gutmann

    Junge Fachkräfte haben in Türkheim unter der Anleitung mehrerer Trainer für die Euroskills in Dänemark trainiert, darunter auch Thomas Holzmann. Er hat eine Lehre als KFZ-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge absolviert und nahm bereits 2007 an der Weltmeisterschaft der Berufe in Japan teil. Er studierte Maschinenbau und arbeitet jetzt bei der Firma Toni Maurer in Türkheim in der Abteilung Konstruktion/Fahrzeugbau. Thomas Holzmann engagiert sich seit 2016 als Bundestrainer. Als solcher begleitet er ehrgeizige Mechatroniker für Nutzfahrzeuge auf ihrem Weg in die Europa- oder Weltmeisterschaft der Berufe, die im jährlichen Wechsel stattfinden.  Das Unternehmen Toni Maurer ist tätig in den Bereichen Sonderfahrzeugbau, Lkw-Spezialbau und Lkw-Modifikationen.

