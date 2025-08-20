Talentierte Fachkräfte trainieren in Türkheim für die Europameisterschaft

Junge Fachkräfte haben in Türkheim unter der Anleitung mehrerer Trainer für die Euroskills in Dänemark trainiert, darunter auch Thomas Holzmann. Er hat eine Lehre als KFZ-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge absolviert und nahm bereits 2007 an der Weltmeisterschaft der Berufe in Japan teil. Er studierte Maschinenbau und arbeitet jetzt bei der Firma Toni Maurer in Türkheim in der Abteilung Konstruktion/Fahrzeugbau. Thomas Holzmann engagiert sich seit 2016 als Bundestrainer. Als solcher begleitet er ehrgeizige Mechatroniker für Nutzfahrzeuge auf ihrem Weg in die Europa- oder Weltmeisterschaft der Berufe, die im jährlichen Wechsel stattfinden. Das Unternehmen Toni Maurer ist tätig in den Bereichen Sonderfahrzeugbau, Lkw-Spezialbau und Lkw-Modifikationen.

