Wiedergeltinger Paar tanzt erstmals bei einem Turnier – und gewinnt

Plus Seit 2014 tanzen sie gemeinsam, doch erst jetzt wagten sich Lucia und Thomas Schwarz aus Wiedergeltingen auf ein Turnier. Das endete prompt erfolgreich.

"Tanzen ist anstrengend ohne Ende, man trainiert den ganzen Körper, es ist besser als jedes Lauftraining", findet der ehemalige Fußballer Thomas Schwarz und strahlt mit seiner Ehefrau Lucia um die Wette. Denn vor wenigen Tagen brachte das Paar von seinem allerersten Tanzturnier zur großen Überraschung gleich den Siegerpokal mit in den Tanzsportclub 71 Bad Wörishofen.