Beim Tennis stößt BLSV-Kreisvorsitzender Adelwarth an seine Grenzen

Plus Station neun auf seiner Tour durch die Sportarten führt Benjamin Adelwarth auf den Tennisplatz nach Kirchheim. Dort erlebt er ein Waterloo.

Er war schon Klettern, hat sich beim Judo auf die Matte legen lassen und saß in einem Kajak auf der Iller: Meistens hat Benjamin Adelwarth dabei immer eine gute Figur gemacht. Diesmal jedoch erlebte der Vorsitzende des BLSV-Kreises Unterallgäu-Memmingen bei seiner Tour durch sämtliche Sportarten seines Kreises ein kleines Waterloo.

Denn sein neunter Trainingsbesuch führte ihn nach Kirchheim auf den Tennisplatz. Auf dem oberen der drei an einem Hang untereinander angelegten Tennisplätzen des TC Kirchheim wird Adelwarth von Tennistrainer Stefan Gutser empfangen. "Wir machen zu Beginn Anfängerübungen", sagt Gutser und wirft Adelwarth zum Einspielen ein paar Bälle vor den Schläger, die dieser in hohem Bogen über das Netz schlägt.