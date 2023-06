Der TTC Bad Wörishofen macht es gegen Gersthofen spannend

Plus Eine spannende Angelegenheit ist das Bayernliga-Spiel zwischen dem TTC Bad Wörishofen und dem TC Rot-Weiß Gersthofen. Exemplarisch dafür ist die Partie von Marcel Zimmermann.

Es war knapp, spannend und am Ende verdient erfolgreich: Mit 5:4 siegte die erste Herrenmannschaft des TTC Bad Wörishofen gegen den TC Rot-Weiß Gersthofen.

„Es war ein drunter und drüber“, sagte Marcel Zimmermann am Ende der Partie. Sein Einzel war praktisch exemplarisch für das Spiel: Er selbst verlor in seinem Einzel gegen Daniel Zlatholavek den ersten Satz knapp mit 5:7, konnte den zweiten Satz mit 6:4 für sich entscheiden und bewies im Match-Tie-Break Nervenstärke. Ein 10:6 machte ihn zum glücklichen Sieger.