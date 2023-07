Gerade so: Bad Wörishofer Herren bleiben in der Tennis-Bayernliga

Plus Der TTC Bad Wörishofen besiegt das Bayernliga-Schlusslicht nur knapp. Um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen, ist das 5:4 zu wenig. Die Konkurrenz muss mitspielen.

Die Konstellation vor dem letzten Spieltag in der Herren-Bayernliga war aus Sicht des TTC Bad Wörishofen klar: Nur ein hoher Heimsieg gegen das Schlusslicht der Liga garantiert den Klassenerhalt für das Wörishofer Tennis-Team. Zunächst sah auch alles danach aus.

Der TTC Bad Wörishofen pokerte hoch vor dem entscheidenden letzten Saisonspiel: Aufgrund des überraschenden Erfolges des TC Aschheim gegen den TC Weiss-Blau Landshut am vergangenen Spieltag und der eigenen Niederlage gegen den TC Blutenburg München konnte die 1. Herrenmannschaft des TTC Bad Wörishofen den Klassenerhalt nämlich aus eigener Kraft nur mit einem hohen Sieg gegen den TC Grün-Weiß Vilsbiburg schaffen. Doch weil auch die zweite TTC-Mannschaft im Abstiegskampf der Landesliga steckte, wurde eine riskante Strategie bei den Aufstellungen gewählt.