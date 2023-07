Niederlage für Bad Wörishofer Herren in der Bayernliga

Plus Die Herren des TTC Bad Wörishofen verlieren ihr Heimspiel gegen den TC Blutenburg München. Schuld daran ist nicht nur die große Hitze.

Die Herren des TTC Bad Wörishofenmachen es spannend. Statt des erhofften Heimsieges gegen den Tabellenvorletzten der Tennis-Bayernliga, kassierten die TTC-Herren eine empfindliche 2:7-Niederlage.

Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt nämlich vorzeitig erreicht gewesen. Doch es sollte anders kommen. Am Ende hieß es für die erste Herrenmannschaft des TTC Bad Wörishofen 2:7 gegen einen stark aufspielenden TC Blutenburg München.