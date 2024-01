Von Willy Astor bis Diana Damrau: In Bad Wörishofen ist 2024 viel los

Achtung Sprachakrobat: Willy Astor kommt mit "Reimat und Lachkunde" am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr in den Kursaal Bad Wörishofen. Zu Willi Astor muss man nichts mehr sagen, außer vielleicht das hier: "In einer Welt in der kaum mehr was easy ist in Brindisi und nix mehr im Lack am Skagerak, sich das Universum über und unter uns auch nicht mehr an die Regeln hält, kommt Musikkomödiant Willy Astor mit neuen Ideen aus seinem Einfallsreich." Karten gibt es unter anderem bei der Mindelheimer Zeitung.

Beim internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, machen auch die Museen in Bad Wörishofen mit.



Fliegermuseum Bad Wörishofen: Das Fliegermuseum Bad Wörishofen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher können die Ausstellung der Exponate in der historischen Fliegerhalle bewundern. Für das leibliche Wohl wird mit einem Weißwurstfrühstück sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Das Museum befindet sich in der Kemptener Straße 1 in Bad Wörishofen.



Kutschen- und Schlittenmuseum Bad Wörishofen: Von 10 bis 17 Uhr können Interessierte das Kutschen- und Schlittenmuseum Bad Wörishofen besuchen. Hier werden historische Kutschen, Schlitten, Pferdegeschirre und Zubehör aus dem 19. bis 20. Jahrhundert ausgestellt. Zusätzlich werden individuelle Führungen angeboten. Das Museum liegt in der Max-Planck-Straße 11 im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen.



Süddeutsches Fotomuseum Bad Wörishofen: Das Süddeutsche Fotomuseum in Bad Wörishofen öffnet seine Türen von 13 bis 19 Uhr. Alle Besucher erhalten zur Begrüßung ein Gläschen Prosecco oder Orangensaft. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Sammlerstammtischs Bad Wörishofen und zum 75. Geburtstag der Firma Polaroid findet eine Sonderausstellung statt. Die Geschichte der Fototechnik wird mit etwa 1500 Kameras und Zubehörteilen “Von Daguerre bis Digital von Agfa bis Zeiss” dokumentiert. Das Museum befindet sich am Beethovenweg 1 in Bad Wörishofen.



Sonderfilmvorführung im Vortragsraum des Kneipp-Museums: Zusätzlich gibt es eine Sonderfilmvorführung des Stummfilms “Die Kneippkur” aus dem Jahr 1923. Die Vorführungen finden um 13.30, 15 und 16.30 Uhr im Vortragsraum des Museums statt, welches sich im Klosterhof 1, Eingang Schulstraße in Bad Wörishofen befindet. Das Museum ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet.