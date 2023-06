Bad Wörishofen

07:39 Uhr

"Sauna gehört nackt": Diskussion über Textil-Saunen in der Therme Bad Wörishofen

In der Therme Bad Wörishofen gibt es bereits die Kräutersauna, die in Badekleidung genutzt wird. Demnächst entstehen in dem Bad weitere Textilsaunen.

Plus Bad Wörishofens Thermenchef Jörg Wund bedient einen Trend, der bei Saunafans für eine lebhafte Debatte sorgt. Eine Blitzumfrage bringt ein klares Ergebnis.

Nackt in die Sauna oder mit Badekleidung? An dieser Frage scheiden sich offenbar die Geister. Das zeigte die lebhafte Debatte, die begann, nachdem unsere Redaktion über die neuesten Pläne von Bad Wörishofens Thermenchef Jörg Wund berichtet hatte. "Sauna gehört nackt", kommentierte ein Nutzer der Facebook-Seite unserer Redaktion. "Ich will eigentlich nicht, dass mich Kunden nackt sehen", sagt dagegen eine Unternehmerin aus Mindelheim, die sich auf das neue Angebot schon freut.

Thermenchef Jörg Wund hat mit seinem neuen Angebot offenbar wieder einmal den richtigen Riecher. Die beiden neuen Saunen des Großbades in Bad Wörishofen werden Texilsaunen sein, also zur Nutzung in Badekleidung. "In den letzten Jahren beobachten wir bei unseren Gästen ein steigendes Gesundheitsbewusstsein", sagt Birgit Ernst von der Thermen-Geschäftsleitung. "Immer mehr Gäste entdecken dabei auch die positiven Eigenschaften des Saunierens für sich, doch nicht jeder Besucher möchte für einen Saunagang gleich in den Saunabereich wechseln." Nun gibt es auch für diese Badegäste ein Angebot. Man komme damit "der steigenden Nachfrage nach Textilsaunen im Thermenbereich nach", sagt Ernst.

