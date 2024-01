24-Jähriger fährt ein Ortsschild um

Die schneebedeckte Fahrbahn ist einem 24-jährigen Autofahrer am Freitag in Tiefenried zum Verhängnis geworden.

Ein Schaden von rund 5500 Euro ist am frühen Freitagmorgen bei einem Unfall in Tiefenried entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-Jähriger auf der Mindelzeller Straße in Richtung Tiefenried unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve am Ortseingang auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam. Dabei fuhr er das Ortsschild um und stieß gegen ein Brückengeländer. (mz)