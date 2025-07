Mauro Bergonzoli hat jetzt auch ein Wimmelbuch gestaltet

Bereits zum sechsten Mal wurde am Irschenberg eine Mauro-Bergonzoli-Ausstellung unter dem Motto „Art and Coffee” in der Kaffeerösterei Dinzler eröffnet. Der Künstler aus Tiefenried präsentiert rund 40 seiner mit Farbe und Energie geladenen Kunstwerke, inklusive der neuen Serie „Ladies with Hats“. Seine Frau Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen führte die 150 Gäste der Vernissage durch die Ausstellung. Neben den „Dolce Vita“-Kunstwerken wurden auch Bergonzolis Originalzeichnungen präsentiert, aus denen das kürzlich im Silberburg-Verlag veröffentlichte „Dinzler-Kaffee-Wimmelbuch“ entstanden ist.

