Motorradfahrer stürzt bei Auffahrunfall in Tiefenried

Eine Autofahrerin hatte die haltende Maschine übersehen und fuhr auf.

In Tiefenried war am Samstag ein Motorradfahrer auf der Derndorfer Straße unterwegs und wollte nach links in die Mindelzeller Straße abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste er anhalten. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende Autofahrerin zu spät und fuhr auf.

Der Biker wurde bei dem Unfall in Tiefenried leicht verletzt

Der Motorradfahrer und seine Maschine stürzten. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 8500 Euro.