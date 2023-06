Tiefenried braucht ein neues Feuerwehrhaus

Plus Das Gebäude entspricht nicht mehr den Richtlinien und auch die Schützen suchen ein neues Heim. Ein Neubau wäre die Lösung - birgt aber auch Probleme.

Wenn sich die rund 30 Mitglieder der Tiefenrieder Feuerwehr versammeln, dann tun sie das zu Hause bei Kommandant Wolfgang Höld - denn einen offiziellen Raum für Versammlungen der Wehr gibt es in dem Kirchheimer Ortsteil nicht. Zudem entspricht das bestehende Gerätehaus laut der jüngsten Inspektion mit Feuerwehr-Vertretern auf Kreisebene nicht mehr den aktuellen Richtlinien.

Deshalb hat die Tiefenrieder Wehr einen Antrag für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses gestellt. In diesem neuen Gebäude könnten womöglich auch die Schützen unterkommen, die nach der Schließung des Gasthauses Bären gerade "obdachlos" sind. Ein Mehrzweckraum könnte zudem als Treffpunkt sowie als Wahllokal genutzt werden. Bürgermeisterin Susanne Fischer setzte das Thema nun auf die Tagesordnung der Marktratssitzung, um Meinungen und Ideen einzuholen und "das Denken ins Laufen zu bringen", wie sie es nannte.