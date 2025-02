Tiermissbrauch: Mann vergeht sich in Oberneufnach an zwei Ponys

In Oberneufnach bei Markt Wald (Landkreis Unterallgäu) wurden Tiere missbraucht. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich am Freitagabend ein 52-jähriger Mann Zugang zu einem Pferdestall in Oberneufnach. Im Stall befanden sich zwei Pferde und drei Ponys. „Der Mann verging sich an zwei Tieren“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Stall wird von einer Videoanlage überwacht. Deshalb sah der Eigentümer, was dort vor sich ging. „Als der Eigentümer den Täter stellen wollte, flüchtete dieser“, teilt die Polizei mit.

Mann missbraucht Ponys: Polizei spürte den Verdächtigen schließlich auf

Die Polizei fand den gesuchten 52-Jährigen aber. Den Mann erwarte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Tiere erlitten laut Polizei keine bleibenden Verletzungen, werden aber vorsorglich von einem Tierarzt untersucht. (mz)