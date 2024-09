Tipps für das Wochenende: Langsam rückt der Herbst näher

findet am Samstag von 9 bis 11 Uhr der

Im Pfarrzentrum St. Ulrich in

In der Turnhalle in

Dirlewang

findet am Samstag von 14 bis 16 Uhr ein Kinderkleider- und Spielzeugbasar der Spielgruppen statt. Verkauft werden Herbst-und Winterkleidung (nur Kindergrößen), Spielsachen, Schuhe, Kinderwägen, Autositze und vieles mehr „rund um’s Kind“. Annahme der Artikel ist am Basartag von 7.30 bis 9.30 Uhr, Rückgabe ist am Sonntag, 22. September, von 9 bis 10 Uhr. Schwangere (mit Mutterpass) können bereits ab 13.30 Uhr mit einer Begleitperson den Basar besuchen.