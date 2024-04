Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Kneipp-Experiment: Schulkinder in Bad Wörishofen nach Armbad konzentrierter

Plus Die Vier-Wochen-Challenge der Klasse 4D an der Pfarrer-Kneipp-Grundschule Bad Wörishofen zeigt, wie man Kneipp im Unterricht anwenden kann.

Von Thurid Leinich

In den Tag von Viertklässlern muss so einiges hineinpassen: Unterrichtsstoff, Hausaufgaben und Proben fordern die Buben und Mädchen – da geht nichts über Konzentration und einen kühlen Kopf! Aber wie findet sich noch Platz dafür in einem prall gefüllten Stundenplan? Für Carolina Reiber stellt sich diese Frage gar nicht. Sie ist Klassleiterin der 4D der Pfarrer-Kneipp-Grundschule in Bad Wörishofen und schätzt „Kneipp“ nicht nur als Namensbestandteil. Doch wie ist es, wenn man gezielt jeden Tag die gleiche Kneippanwendung macht? Spürt man, dass sich etwas verändert? Denn es heißt ja immer, dass die Regelmäßigkeit wichtig ist. Die Klasse 4D wollte es wissen und startete das Kneipp-Experiment: Vier Wochen lang jeden Tag ein Armbad, das soll die Konzentration fördern. Das Ergebnis war klar.

Gerade die „oberen“ Wasseranwendungen nach Kneipp sind nach Einschätzung des Kneipp-Bundes ideal für die Herausforderungen der Schulkinder –konzentrationsfördernd, ausgleichend, aktivierend, erfrischend. In der Grundschule sind Wasseranwendungen, gesunde Pause und Bewegung sind immer wieder Teil des Schultags, soweit es das Pensum zulässt. Seit 2017 ist die Schule vom Kneipp-Bund zertifiziert und bietet immer wieder gesunde Impulse, wie die Kneippwochen im Sommer. Für die Bad Wörishofer Schülerinnen und Schüler ist das normal. Viele kennen Wassertreten und Co. bereits aus der Kindergartenzeit. Denn in den meisten Wörishofer Kitas lernen sie schon früh die Kneippschen Elemente Wasser, Ernährung, Bewegung, Heilpflanzen und Lebensordnung kennen.

