Tischtennis

12:11 Uhr

Bad Wörishofer Mannschaften verlieren im Gleichschritt

In der Tischtennis-Bezirksoberliga treten beide Bad Wörishofer Mannschaften gegen Allgäuer Konkurrenz an. Die Bilanz ist dabei in beiden Fällen ausbaufähig.

Während die erste Mannschaft der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen in der Bezirksoberliga in eigener Halle den TV Boos III zu Gast hatte, musste die zweite Mannschaft auswärts ran. Sie spielte beim TSV Durach um Punkte. Allerdings mit ebensowenig Erfolg, wie die erste Mannschaft. Beide Teams mussten eine 4:6-Niederlage hinnehmen. Gegen den TV Boos III erwischte die erste Mannschaft der TTF Bad Wörishofen einen Start nach Maß. Beide Doppel wurden von Simon Wild/Lukas Wolf sowie Xaver Eschenlohr/Karl Deeg gewonnen. Nachdem auch noch Xaver Eschenlohr sein Einzel mit 3:2 erfolgreich gestaltete, hoffte man bei den Kneippstädtern zumindest auf ein Remis gegen den Favoriten. Doch daraus sollte nichts werden. Den ersten Gegenpunkt musste Simon Wild gegen den sehr starken Fabian Rogg zulassen. Am hinteren Paarkreuz gab es für Lukas Wolf und Karl Deeg nichts zu holen: Wolf konnte eine 2:0-Satzführung nicht nutzen und Deeg musste eine 1:3-Niederlage einstecken. Nach der klaren Niederlage von Xaver Eschenlohr im Spitzeneinzel gingen die Gäste erstmals mit 4:3 in Führung. Dank einer guten Leistung und einem 3:1-Sieg von Simon Wild war das Spiel wieder komplett ausgeglichen. Doch dann unterlagen Lukas Wolf und Karl Deeg auch in ihren zweiten Einzeln, womit die 4:6-Niederlage perfekt war. Die zweite Mannschaft steckt im Abstiegskampf Die zweite Mannschaft befindet sich nach der 4:6-Niederlage in Durach nun im direkten Abstiegskampf. Den müssen die Wörishofer in den kommenden Spielen ohne Dieter Gerhardinger angehen. Gegen Durach waren einmal mehr die Eingnagsdoppel die Schwachstelle: Sowohl Müller Daniel/Müller Horst gegen Niebergall/Sprzagala (0:3) als auch Kees/Beierl gegen Beckmann/Hess (1:3) hatten keinerlei Siegchancen. Mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Einzelpartien. Hier hatte zunächst Horst Müller der Duracher Nummer 1, Niebergall, wenig entgegenzusetzen und verlor klar mit 1:3. Besser machte es Daniel Müller, der mit seinen harten Vorhandschüssen seinen Gegner Sprzagala immer wieder beeindruckte und einen relativ ungefährdeten 3:1-Erfolg erzielte. Im unteren Paarkreuz spielte Alois Beierl, der sich zurzeit in ausgezeichneter Verfassung präsentiert, groß auf und erkämpfte sich aufgrund seines sicheren Angriffsspiels einen 3:1-Erfolg gegen Beckmann. Ein für den Ausgang des Spiels entscheidendes Match lieferte sich Hermann Kees gegen Hess. Kees lag bereits 0:2 in Sätzen hinten, als er mit der Aufholjagd begann und seinen Gegner im Griff zu haben schien. Im fünften und entscheidenden Satz hatte Kees bereits einen Matchball bei 10:9, konnte diesen jedoch nicht verwandeln und verlor noch mit 10:12. Diese unglückliche Niederlage verhinderte letztlich den Punktgewinn. Denn im vorderen Paarkreuz verloren Horst Müller gegen Niebergall und Daniel Müller gegen Sprzagala jeweils klar mit 0:3. Mit dem Verlust beider Spiele war die Niederlage besiegelt. Hermann Kees setzte sich nach gutem Spiel mit 3:1 gegen Beckmann durch. Auf Alois Beierl war ebenfalls Verlass. Im letzten Einzel des Tages gelang ihm gegen Hess ein souveräner 3:0-Erfolg, der allerdings nur noch eine Ergebniskosmetik zum 4:6 darstellte. (ttf)



