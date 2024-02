Der TTSC Warmisried ärgert den Tabellenführer

Der TTSC Warmisried bringt den Tabellenführer der Tischtennis-Verbandliga Südwest die erste Saisonniederlage bei. Die Vorzeichen waren dabei nicht besonders gut.

Das Gemeindehaus in Warmisried entwickelt sich zur Festung: Denn auch im fünften Heimspiel gehen die Punkte in der Tischtennis-Verbandsliga an den TTSC Warmisried. Diesmal musste sogar der Spitzenreiter daran glauben.

Dabei standen die Vorzeichen nicht unbedingt gut für die Warmisrieder: Alle vier Spieler gingen angeschlagen in die Partie. Während Thomas Brenner nach einem Radsturz lädiert war, hatten seine Mitspieler mit den Folgen einer hartnäckigen Grippe zu kämpfen.

Die Warmisrieder Lockerheit zahlt sich aus

Dementsprechend locker gingen die Hausherren in die Partie gegen den haushohen und personell gut aufgestellten Favoriten aus der Landeshauptstadt. Diese Warmisrieder Lockerheit sollte sich jedoch als genau das richtige Rezept herausstellen.

Bereits in den Doppeln sorgten beide Warmisrieder Teams mit zwei Siegen für verwunderte Augen bei den 40 Zuschauern im Gemeindehaus. Christian Schindler und Florian Mayer bezwangen Japhet White und Markus Schmidt ebenso glatt in drei Sätzen wie Nico Holzheu und Thomas Brenner Paul Höser und Matthias Ziermeier. Ähnlich ging es in den Einzeln weiter: Während Nico Holzheu mit Matthias Ziermeier in drei Sätzen kurzen Prozess machte, brauchte Thomas Brenner einige Zeit, um das druckvolle Spiel von Paul Höser zu bändigen. Äußerst klug und mit kontrolliertem Spiel kam er immer besser in die Partie und erzwang den Entscheidungssatz. Dort wies er den Thalkirchener Spitzenspieler in die Schranken und sorgte für den 4:0-Zwischenstand, der von den Zuschauern schon frenetisch beklatscht wurde.

Die Warmisrieder Spitze sorgt für den Sieg

Christian Schindler und Florian Mayer kämpften in der Folge aufopferungsvoll und beide Paarungen gingen über die volle Distanz, mussten sich White und Schmidt letztlich jeweils im Entscheidungssatz geschlagen geben. Nun waren mit Brenner und Holzheu die Punktegaranten wieder an der Reihe. Beide bündelten ihre Kräfte und sorgten mit ihren 3:0-Siegen für den frühzeitigen und umjubelten Sieg des TTSC Warmisried.

Die abschließenden beiden Paarungen von Mayer gegen White (1:3) und Schindler gegen Schmidt (2:3) sollten nur noch Ergebniskosmetik sein. Beiden Gastgebern war anzumerken, dass ihre Kräfte schwanden. „Mit diesen überraschenden beiden Punkten haben wir zu Beginn des Spiels überhaupt nicht gerechnet. Wir sind total locker ins Spiel gegangen und jeder von uns hat das gegeben, was für ihn persönlich eben möglich war“, sagte TTSC-Kapitän Thomas Brenner. „Dieser Sieg zeigt, dass wir als Mannschaft füreinander und miteinander kämpfen und eine eingeschworene Truppe sind.“

Für diese „eingeschworene Truppe“ steht am kommenden Sonntag um 15 Uhr das nächste Heimspiel gegen den TSV Gräfelfing III an. Das Hinspiel hatte der direkte Tabellennachbar knapp mit 6:4 gewonnen. (ttsc)