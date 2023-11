Der TTSC Warmisried verliert gegen den FC Bayern München III

War es der berühmte "Bayern-Dusel", der dem TTSC Warmisried beim Auswärtsspiel in München die Punkte kostete? Ein Punktgewinn war jedenfalls möglich.

Wieder endet eine Auswärtsfahrt mit einer Niederlage für den TTSC Warmisried. Diesmal mussten Thomas Brenner und Co. München mit leeren Händen verlassen. Obwohl sie beim FC Bayern München III gut mitgehalten haben.

In der Bezirksoberliga durfte bei den Tischtennisfreunden Bad Wörishofen gefeiert werden: Beide Mannschaften, die erste und die zweite Mannschaft, verzeichneten Siege.

Verbandsliga Südwest, Männer Im Auswärtsspiel beim FC Bayern München III ging das Warmisrieder Quartett um Thomas Brenner in bewährter Aufstellung an den Start. Die dritte Mannschaft des FC Bayern war mit vier hoffnungsvollen Nachwuchstalenten besetzt, die ihre Klasse bereits in den Doppeln bewiesen. Thomas Brenner und Nico Holzheu gewannen ihre Partie erst im fünften Satz. Christian Schindler und Florian Mayer hatten im vierten Satz bereits zwei Matchbälle, konnten diese allerdings nicht verwerten. Im fünften Satz fanden sie kein Mittel mehr und verloren mit 2:3.

Thomas Brenner ließ in der Folge gegen Mohamed Sta nichts anbrennen und gewann in vier Sätzen. Einen rabenschwarzen Tag sollte Nico Holzheu erwischen. Bereits im ersten Spiel gegen Rufus Funkert kam der sonstige Punktegarant der Warmisrieder nicht ins Spiel und verlor glatt in drei Sätzen. Im hinteren Paarkreuz bekam es Christian Schindler mit Andis Qeku und Florian Mayer mit Felix Schnabl zu tun. Schindler musste sich dem stark spielenden Qeku in drei Sätzen beugen, während Florian Mayer in fünf Sätzen gegen Schnabl zum zwischenzeitlichen 3:3 ausgleichen konnte.

In den folgenden drei Paarungen legten die Hausherren famose Spiele hin und holten sich alle drei Paarungen jeweils glatt in drei Sätzen. Brenner verlor gegen Funkert, Holzheu gegen Sta und Mayer hatte gegen Qeku das Nachsehen. Somit war die dritte Auswärtsniederlage schon besiegelt. Im abschließenden Einzel präsentierte sich Christian Schindler spielstark und wies Felix Schnabl beim 3:1 in die Schranken. Allerdings war dieser Sieg nur noch Ergebniskosmetik zum Endstand von 4:6 aus Warmisrieder Sicht.

"Wir haben bereits zum dritten Mal auswärts gegen starke Gegner gut mitgehalten, aber unter dem Strich ist nichts Zählbares hängen geblieben. Man merkt, dass die Liga deutlich stärker geworden ist und wir als Mannschaft durchgängig unsere Leistung abrufen müssen", resümierte Kapitän Thomas Brenner. Für die Warmisrieder geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den Verbandsoberliga-Absteiger TV Dillingen weiter. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer Gleich zwei Spiele hatte die erste Herrenmannschaft der TTF Bad Wörishofen zu absolvieren. Sowohl beim starken Aufsteiger SSV Wildpoldsried als auch beim Heimspiel gegen den FSV Großaitingen konnten Siege mit 7:3 bzw. 8:2 erreicht werden. Beim Gastspiel in Wildpoldsried stand es nach den Eingangsdoppeln 1:1, Xaver Eschenlohr/HorstMüller konnten gewinnen, während Simon Wild/Lukas Wolf ihren Gegner gratulieren mussten. Nach Siegen von Simon Wild und Xaver Eschenlohr stand es 3:1. Horst Müller verlor sein erstes Einzel mit 0:3 Sätzen, Lukas Wolf konnte dagegen gewinnen. Im Spitzeneinzel kassierte Xaver Eschenlohr eine 1:3-Niederlage, während der bärenstarke Simon Wild erneut siegreich war. Nach klaren Siegen von Lukas Wolf und Horst Müller konnte ein 7:3-Erfolg verbucht werden.

Auch im Heimspiel gegen den FSV Großaitingen stand es nach den Doppeln 1:1. Simon Wild/Lukas Wolf konnten knapp gewinnen, Xaver Eschenlohr/Karl Deeg unterlagen hingegen ebenso knapp. Das vordere Paarkreuz mit Xaver Eschenlohr und Simon Wild zeigte sich von seiner besten Seite und konnte alle vier Spiele gewinnen. Lukas Wolf musste nach einem 3:0-Sieg in seinem zweiten Einzel eine 0:3-Niederlagen hinnehmen. Auch der wieder genesene Karl Deeg steuerte mit zwei Einzelerfolgen wichtige Punkte zum 8:2-Sieg bei.

Ein unerwartet klarer Auswärtserfolg gelang den TTF Bad Wörishofen II gegen den Tabellenzweiten SG Dösingen. Garant für den Sieg waren diesmal Dieter Gerhardinger und Daniel Müller, die sowohl im Einzel als auch im Doppel ungeschlagen blieben. Bei den Kneippstädtern wirkten sich die Umstellungen bei den Doppelpaarungen positiv aus. Durch die Siege von Gerhardinger/Horst Müller gegen Kees/Fischer (3:1) und Daniel Müller/Beierl gegen Höckele/Weiß (3:2) stand es 2:0.

In den Einzelbegegnungen im vorderen Paarkreuz konnte sich Horst Müller gegen Höckele trotz starker Gegenwehr nicht durchsetzen und verlor mit 1:3. Im zweiten Einzel ließ Gerhardinger Andreas Kees keine Chance und gewann sicher mit 3:0. Im hinteren Paarkreuz lieferten sich Beierl und Weiß ein sehr enges Match - drei Sätze wurden erst in der Verlängerung entschieden -, das am Ende der Dösinger mit 3:2 gewann.

Den Zwischenstand von 4:2 stellte Daniel Müller mit seinem souveränen 3:1 gegen Fischer her. Im folgenden Spitzenspiel konnte Gerhardinger nach anfänglichen Schwierigkeiten dank seiner sicheren Abwehr und platzierten Vorhandschüssen seinen Gegner Höckele noch mit 3:1 bezwingen. Horst Müller gelang mit einem ungefährdeten 3:1-Erfolg gegen Kees der Siegpunkt zum 6:2.

Zum Abschluss gab es im hinteren Paarkreuz zwei ganz enge Partien zwischen Weiß und Müller Daniel (2:3) und Fischer gegen Beierl (3:2), die zum Endstand von 7:3 für die Kneippstädter führten. (ttf)