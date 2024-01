Kein Heimsieg beim Dreikönigsturnier für die Mindelheimer Tischtennisspieler

Zum 39. Mal richtet der TSV Mindelheim das Mannschaftspokalturnier aus. Mit der Teilnehmerzahl sind die Veranstalter zufrieden, ebenso mit den Ergebnissen – auch wenn es keinen Heimsieg gibt.

Mindelheim Tischtennisfans und -spieler kamen auch in diesem Jahr in Mindelheim wieder auf ihre Kosten: In der Sporthalle über dem Hallenbad richtete die Tischtennisabteilung des TSV Mindelheim zum mittlerweile 39. Mal ihr Mannschaftspokalturnier zu Jahresbeginn aus. Die Resonanz war gut, insgesamt nahmen 67 Teams mit je zwei Spielerinnen und Spieler aus der Region teil.

„Wir sind mit der Teilnehmerzahl ganz zufrieden“, sagt Organisator Roland Arnold vom TSV Mindelheim. „An die Mannschaftsmeldungen von vor einigen Jahren, als es über 100 Anmeldungen gab, werden wir nicht mehr herankommen“, sagt er. Die Gründe liegen dabei weniger beim parallel in Ottobeuren stattfindenden Tischtennisturnier. „Da sind die höherklassigen Spieler im Einsatz“, sagt Arnold. Vielmehr sei es einfach so, dass es weniger Tischtennisspieler gebe.

Im Damen-Turnier, das der Auftakt zum dreitägigen Turnierreigen in Mindelheim war, waren nur vier Teams gemeldet. „Allerdings hatten wir dafür bei den anderen Turnieren auch gemischte Mannschaften“, sagt Arnold. Schließlich ist es seit einiger Zeit möglich, dass Frauen ganz normal in Männermannschaften spielen können. „Das setzt sich eben auch beim Zweierturnier fort“, so Arnold. Mit der sportlichen Leistung war Arnold an allen Turniertagen zufrieden. Spielerinnen und Spieler hätten tolles Tischtennis gezeigt und fair um das Weiterkommen gespielt.

Sportlich gab es folgende Gewinnerteams:

Damen Bei den Frauen setzte sich das favorisierte Duo des TTSC Warmisried durch: Marion Fackler und Carmen Mayer , die mit dem TTSC Warmisried auch in der Bezirksoberliga antreten, gewannen das Turnier dank zweier Siege (gegen TSV Herbertshofen und TV Kaufbeuren ). Am Ende wiesen zwar drei Teams die gleiche Bilanz von zwei Siegen und einer Niederlage auf. Die bessere Satzbilanz (8:3) ließ die Warmisrieder Damen auf Platz eins einlaufen. Zweiter wurde die Spielgemeinschaft TTF Bad Wörishofen / SC Oberstdorf , Rang drei ging an den TSV Herbertshofen .

Marion Fackler und Carmen Mayer (TTSC Warmisried) gewannen die Damenkonkurrenz. Foto: Roland Arnold

Herren C/D Hier spielten 14 Teams um den Sieg, der am Ende an den TSV Schwabmünchen um Thomas Steinborn und Wolfgang Schönwetter ging. Im Finale bezwangen die beiden den TSV Kißlegg mit 3:2.

Thomas Steinborn und Wolfgang Schönwetter (TSV Schwabmünchen) gewannen die Herren-Bezirksklasse C/D. Foto: Roland Arnold

Herren B 19 Teilnehmer zählte die Herrenklasse der Bezirksklasse B. Hier waren neben dem TTSC Warmisried, RWV Amberg und dem SC Blau-Weiß Ettringen auch drei Mannschaften aus der Region am Start. Johann Riedle und Benedikt Müller vom SC BW Ettringen gingen am Ende als Sieger aus der Halle. Im Endspiel gegen den TSV Obergünzburg hatte das Ettringer Duo beim 3:0-Sieg keine Probleme.

Johann Riedle und Benedikt Müller (SC BW Ettringen) gewannen in der Herren Bezirksklasse B. Foto: Roland Arnold

Herren A Das größte Teilnehmerfeld wies die Bezirksklasse A auf, 23 Spielerinnern und Spieler waren hier am Start. Das versprach interessante Spiele. So standen sich etwa im Viertelfinale der TSV Mindelheim und die Spielgemeinschaft TSV Mindelheim /TTF Bad Wörishofen (Marc Justra/ Manuel Müller ) gegenüber. Justra/Müller gelang dabei mit einem klaren 3:0-Erfolg der Sprung ins Halbfinale. Dort war jedoch der FC Niederrieden – ein Mixedteam bestehend aus Claudia Betz und Erich Otto – eine Nummer zu groß. Mit 1:3 mussten sich Justra/Müller geschlagen geben und belegten am Ende den dritten Platz. Das Finale war ebenfalls eine klare Angelegenheit: Betz / Otto vom FC Niederrieden bezwangen den SV Dettingen mit 3:1.

In der Bezirksklasse A war das Mixedteam des FC Niederrieden um Claudia Betz und Erich Otto erfolgreich. Foto: Roland Arnold

Herren BOL / Bezirksliga Das sportliche höchstklassige Teilnehmerfeld sollte zugleich der Abschluss des Turniers sein: In der Bezirksoberliga-/Bezirksligakonkurrenz der Herren waren zwar nur vier Teams vertreten, die Spiele waren dennoch sehenswert. Im ersten Halbfinale standen sich der SC Siegertshofen um die beiden Ex-Mindelheimer Chousein Amet und Thomas Handloser sowie der TSV Schwabmünchen gegenüber. Hier siegte Siegertshofen mir 3:0 recht deutlich. Im zweiten Halbfinale hatten es die beiden Bad Wörishofer Karl Deeg und Xaver Eschenlohr mit dem SV Steinheim zu tun. Hier setzten sich die Bad Wörishofer mit 3:1 durch und waren somit der Finalgegner des SC Siegertshofen . Im Endspiel hatte der Bezirksoberligist aus Siegertshofen dann gegen den Bezirksligisten aus Bad Wörishofen mit 3:1 die Nase vorn und gewann zum wiederholten Mal das Mannschaftspokalturnier in Mindelheim .