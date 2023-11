Kuriosum bei der Bad Wörishofer Tischtennis-Stadtmeisterschaft

Zum 65. Mal richten die Tischtennisfreunde in Bad Wörishofen die Stadtmeisterschaft aus. Die endet mit einer besonderen Siegerehrung.

In der „Königsklasse“ der Herren A waren acht Teilnehmer am Start, bei den Herren B spielten krankheitsbedingt nur sechs Spieler um den Turniersieg.

Nach den Spielen gab es eine Siegerehrung, wie schon lange nicht mehr: Die Sieger der 65. Tischtennis-Stadtmeisterschaft in Bad Wörishofen sind die Gewinner des Vorjahres.

Herren-Einzel-A In zwei Vorrundengruppen zu je vier Teilnehmern wurden die vier Halbfinalisten ermittelt. In Gruppe 1 setzte sich Titelverteidiger Horst Müller als Gruppenerster mit 3:0 Siegen und 9:1 Sätzen durch. Zweiter mit 2:1 Siegen und 7:6 Sätzen wurde Neuzugang Simon Wild vor Daniel Müller und Lukas Wolf. In Gruppe 2 setzte sich der 15-malige Stadtmeister Karl Deeg mit 3:0 Siegen und 9:2 Sätzen durch, gefolgt von Xaver Eschenlohr mit 2:1 Siegen und 8:2 Sätzen auf Platz zwei. Dritter wurde Dieter Gerhardinger und Rang vier belegte Alois Beierl.

Im ersten Halbfinale setzte sich Routinier Karl Deeg mit 3:1 Sätzen nach tollen Ballwechseln gegen Simon Wild durch. Das zweite Halbfinale gewann Titelverteidiger Horst Müller nach 2:0-Satzführung mit 3:2 Sätzen gegen den Abwehrstrategen Xaver Eschenlohr. Dieser gewann anschließend das Spiel um Platz drei gegen Simon Wild mit 3:0 Sätzen.

Im Finale standen sich Horst Müller und Karl Deeg gegenüber. In einem hochklassigen Kampf auf Augenhöhe setze sich am Ende Horst Müller mit 3:1 Sätzen (8:11, 11:2, 11:9, 13:11) durch, verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr und gewann seinen achten Stadtmeistertitel.

Im Doppel setzte sich das Duo Xaver Eschenlohr/ Christian Wassermann (Mitte) durch. Zweite wurden Benedikt Becker/ Thomas Vögele (links), Rang drei ging an das Duo Günther Jähn/ Horst Müller. Foto: Thomas Vögele

Herren-Einzel-B Hier standen sich sechs Spieler im Modus jeder gegen jeden gegenüber. Auch hier verteidigte Titelverteidiger Lorenz Steil seinen Titel erfolgreich mit 5:0 Siegen, gefolgt von Günther Jähn mit 4:1 Siegen und auf Platz drei Jugendspieler Leon Wagner mit 3:2 Siegen. Auf den weiteren Plätzen folgten Benedikt Becker, Thomas Vögele und Andreas Ledermann.

Herren-Doppel Die sieben Doppelpaarungen wurden ausgelost, am Ende hatten Xaver Eschenlohr/Christian Wassermann und Benedikt Becker/Thomas Vögele jeweils 5:1 Siege. Das bessere Satzverhältnis hatten jedoch Eschenlohr/ Wassermann, wodurch auch sie ihren Vorjahrestitel verteidigten. Dritte wurden Horst Müller/Günther Jähn, Platz vier ging an Lorenz Steil/Andreas Ledermann vor Lisa Vögele/Michael Alf, Lukas Wolf/Matthias Issing und Michael Schneider/Robert Schöfl. (vt)