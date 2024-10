Schwabens Tischtennis-Elite trifft sich in Mindelheim

Es ist schon lange her, dass in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs ein Tischtennis-Highlight stattfand. Sieben Jahre ist es her, seit Timo Boll im Rahmen einer Turnierserie die Tribünen füllte. Das traditionsreiche Dreikönigs-Turnier des TSV Mindelheim findet schon seit Jahren in der Sporthalle über dem Hallenbad statt. Am kommenden Wochenende aber wird die Maristenhalle der Nabel des schwäbischen Tischtennissports sein.

Der TSV Mindelheim richtet am Samstag und Sonntag die schwäbischen Bezirksmeisterschaften der Damen und Herren aus. Rund 150 Spielerinnen und Spieler werden erwartet und spielen in fünf verschiedenen Leistungsklassen um den Bezirkstitel. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag, 24. Oktober, möglich. „Es kann sein, dass sich noch der eine oder andere Spieler kurzfristig entscheiden, nach Mindelheim zu kommen“, sagt Roland Arnold, Abteilungsleiter Tischtennis des TSV Mindelheim.

Trotz Zusatz-Gebühr ist die Anmeldezahl hoch

Er ist zufrieden mit der Zahl der Anmeldungen. Zunächst war Arnold etwas skeptisch, weil mittlerweile für Turniere dieser Art, also QTTR-Turniere, für die man sich qualifiziert, eine Lizenzgebühr erhoben wird. Jeder Teilnehmer muss neben dem obligatorischen Startgeld außerdem diese Turnierlizenz erwerben, andernfalls ist eine Teilnahme nicht möglich. „Die Turnierlizenz hat aber kaum jemanden abgehalten“, sagt Arnold.

Markus Bott vom Oberligisten TV Boos kommt mit der höchsten QTTR-Punktzahl nach Mindelheim.

Somit kann der TSV Mindelheim nicht nur auf ein zahlenmäßig gut besuchtes Turnier blicken, sondern auch auf ein qualitativ hochwertig besetztes Teilnehmerfeld. „Wir haben drei Spieler am Start, die in der QTTR-Rangliste über 2000 Punkte aufweisen“, sagt Arnold. Das sind Markus Bott vom TV Boos (2082 Punkte) und die beiden Schwabmünchner Alexander Papoutsis (2024 Punkte) und Peter Angerer (2001 Punkte).

Vom TTSC Warmisried ist Nico Holzheu am Sonntag am Start.

Vom Unterallgäuer Verbandsligisten TTSC Warmisried sind die beiden Spitzenspieler Nico Holzheu und Thomas Brenner gemeldet. Bei den Damen ist Lisa Vögele von den TTF Bad Wörishofen am Start. Der Gastgeber TSV Mindelheim ist mit Chousein Amet in der A-Klasse vertreten. Ob Christoph Handloser mitspielt, entscheidet sich kurzfristig.

Am Samstag und Sonntag wird ab 10 Uhr gespielt

Die am besten gebuchte Leistungsklasse ist aktuell die Herren-B-Klasse mit 33 Teilnehmern. Auch die A-Klasse, in der die „Crème de la Crème“ (Arnold) spielt, ist mit 26 Anmeldungen gut aufgestellt. Gespielt wird an 16 Tischen in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs. Am Samstag, 26. Oktober, spielen von 10 bis 18 Uhr die Herren und Damen der C-, D- und E-Klassen um den Bezirkstitel. Am Sonntag, 27. Oktober, sind dann von 10 bis 18 Uhr die Herren und Damen in den A- und B-Klassen im Einsatz.