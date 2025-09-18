TSV Mindelheim feiert gelungene Generalprobe beim Bibercup 2025

Auch für die Tischtennisspieler ist die Sommerpause langsam zu Ende, mit der Teilnahme an Turnieren bereiten sich die Vereine auf die neue Saison vor. So auch der TSV Mindelheim, der gleich zwei Zweier-Mannschaften zum traditionsreichen Bibercup nach Biberach schickte.

In der höchsten Spielklasse (1530 - 3000 TTR-Punkte) konnten sich Tom Handloser/Chousein mit zwei souveränen Siegen (4:1 und 5:0) und einer knappen Niederlage (2:3) in der Gruppenphase durchsetzen. Nach einem knappen 3:2-Sieg im Viertelfinale standen die beiden im Halbfinale, wo dann ebenso knapp das Aus kam. Gegen den späteren Turniersieger, den baden-württembergischen Landesligisten TB Beinstein, verloren die Mindelheimer mit 2:3. Das Spiel um Platz drei gewannen Handloser/Amet danach wieder (4:1) und standen so auf dem Siegerpodest.

In der zweithöchsten Klasse (1395 - 1529 TTR-Punkte) trat das Mindelheimer Duo Simon Hacker/Timo Schütt an. Ungeschlagen mit drei Siegen in der Gruppenphase fertigten sie auch im Viertel- und Halbfinale ihre Gegner mit jeweils 5:0 ab. Im Finale wurde es dann spannend: Gegen den TSV Gersthofen lagen Hacker/Schütt nach dem ersten Einzel und Doppel mit 0:2 zurück, glichen dann durch zwei Einzelsiege aus. So musste das letzte Einzel entscheiden, das dann in zwei knappen Sätzen (11:9, 11:9) an Gersthofen ging. (mz)

