Bekannter Tischtennis-Vereinsmeister beim TSV Mindelheim

Es waren spannende Vereinsmeisterschaften bei der Tischtennisabteilung des TSV Mindelheim, allerdings stand am Ende der Vorjahressieger wieder ganz oben.

Doppel Zum Auftakt wurden traditionell die Doppel-Vereinsmeister ermittelt – wie gewohnt durch ausgeloste Paarungen. Im Modus „Jeder gegen jeden“ setzten sich schließlich die Favoriten Tom Handloser/Timo Schütt souverän durch und sicherten sich den Titel. Den zweiten Platz belegten Chousein Amet/Roland Arnold, gefolgt von Marc Justra/Lars Buchholz auf Rang drei.

Icon vergrößern Der Doppel-Wettbewerb – von links: Abteilungsleiter Simon Hacker, den zweiten Platz belegten Chousein Amet/Roland Arnold, Vereinsmeister Tom Handloser/Timo Schütt und Rang 3 für Marc Justra/Lars Buchholz Foto: Folker Königbauer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Doppel-Wettbewerb – von links: Abteilungsleiter Simon Hacker, den zweiten Platz belegten Chousein Amet/Roland Arnold, Vereinsmeister Tom Handloser/Timo Schütt und Rang 3 für Marc Justra/Lars Buchholz Foto: Folker Königbauer

Einzel Anschließend stand der Einzelwettbewerb auf dem Programm, der zunächst als Vorrunde im Schweizer System ausgetragen wurde. Nach spannenden Partien qualifizierten sich die vier bestplatzierten Spieler für das Halbfinale. Dort traf Tom Handloser als ungeschlagener Erster der Vorrunde auf den Viertplatzierten Simon Hacker sowie Chousein Amet (2.) auf Timo Schütt (3.). In zwei sehenswerten Begegnungen setzten sich Tom Handloser und Chousein Amet durch und erreichten das Endspiel.

Im Spiel um Platz drei behielt dann Timo Schütt gegen Simon Hacker die Oberhand. Das Finale entschied schließlich Tom Handloser souverän für sich, verteidigte seinen Titel von 2024 und krönte sich damit zum Vereinsmeister 2025. (mz)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!