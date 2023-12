TTF Bad Wörishofen: Die Erste verliert, die Zweite gewinnt

Mit gemischten Gefühlen feiern die Tischtennis-Teams aus Bad Wörishofen Weihnachten: Während die erste Mannschaft deutlich verliert, feiert die zweite Mannschaft einen Sieg.

Im letzten Vorrundenspiel der laufenden Bezirksoberligasaison war die erste Mannschaft der TTF Bad Wörishofen beim Tabellennachbarn TV Boos III zu Gast. Die erstmals in Bestbesetzung angetretene Heimmannschaft gewann dabei deutlich mit 8:2. Besser machte es die zweite Mannschaft der Tischtennisfreunde: Sie gewann in Großaitingen.

Im Spiel der ersten Mannschaft der TTF Bad Wörishofen in Boos stand es nach den Doppeln 1:1, da Xaver Eschenlohr/ Karl Deeg ihre Partie knapp mit 3:2 gewinnen konnten, während Simon Wild / Lukas Wolf mit 0:3 Sätzen das Nachsehen hatten. Nachdem sich Simon Wild deutlich mit 1:3 gegen den starken Fabian Rogg geschlagen geben musste, folgten drei äußerst ausgeglichene und spielentscheidende Partien. Sowohl Xaver Eschenlohr, Lukas Wolf und auch Karl Deeg unterlagen ihren Gegnern mit jeweils zwei Punkten Differenz im Entscheidungssatz. Karl Deeg konnte dabei drei Matchbälle nicht nutzen.

In seinem zweiten Einzel war Xaver Eschenlohr chancenlos, während Simon Wild stark und konzentriert agierte und gegen Bernd Betz mit 3:1 die Oberhand behielt. Auch in den abschließenden Einzeln gelang weder Lukas Wolf noch Karl Deeg eine Ergebnisverbesserung. Mit 10:8 Punkten und einem Mittelfeldplatz geht es für die TTF Bad Wörishofen I in die Winterpause.

Die zweite Mannschaft punktet doppelt

Vom letzten Spiel in der Vorrunde beim FSV Großaitingen hat die zweite Mannschaft der TTF Bad Wörishofen zwei wichtige Punkte mitgenommen. Durch Erfolge in den beiden Eingangsdoppeln wurden die Weichen bereits auf Sieg gestellt. Gerhardinger/Kees gewannen gegen Billing/Hillenbrand mit 3:0. Im Parellellspiel hatten Müller Horst/Müller Daniel mit ihren Gegnern Pohanka/Müller Gabriel erhebliche Mühe, um nach hart umkämpften Sätzen mit einem 3:2-Erfolg einen wichtigen Punkt für ihre Mannschaft zu holen.

Im vorderen Paarkreuz musste sich Gerhardinger unerwartet und sensationell dem groß aufspielenden Gabriel Müller mit 2:3 geschlagen geben. Im zweiten Einzelspiel gewann Horst Müller ohne Problem gegen Pohanka mit 3:0. Ein ganz enges Match gab es in der nächsten Begegnung zwischen Billing und Daniel Müller, das der Wörishofener im fünften Satz knapp mit 11:9 für sich entschied. Die erste Runde der Einzelspiele schloss Herrman Kees mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Hillenbrand ab. Im Spiel Gerhardinger gegen Pohanka ging es bereits um den möglichen Sieg. Diesen stellte Gerhardinger mit einem 3:1-Erfolg sicher.

Es stand nun 6:1 für die TTF Bad Wörishofen II. Die Großaitinger kamen durch zwei Siege in den Folgespielen noch zu einer Ergebnisverbesserung. Zunächst verlor Horst Müller, der sein gewohntes Blockspiel nicht durchbringen konnte, gegen den jungen Gabriel Müller überraschend 2:3. Ebenso unerwartet war die klare 0:3 Niederlage von Kees gegen Billing. Den Siegpunkt zum 7:3 erzielte Daniel Müller mit einem ungefährdeten 3:1-Erfolg über Hillenbrand. In der Vorrunde weist Daniel Müller nun mit einem Spielergebnis von 14:4 die beste Bilanz der beiden Wörishofener Mannschaften in der Bezirksoberliga auf. (ttf)