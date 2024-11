TTSC Warmisried: Licht und Schatten in der Verbandsliga

Während die Damen mit einem glänzenden Auftritt einen 7:3-Heimsieg gegen den TV Dillingen landeten, mussten die Herren des TTSC Warmisried eine unnötige 4:6-Niederlage beim TSV Schwabmünchen II einstecken.

Verbandsliga, Frauen Im Duell gegen den TV Dillingen zeigten sich die Damen bestens eingestellt. Lediglich Carmen Mayer musste nach ihrer Erkrankung noch passen und war zum Zuschauen verdammt.

Anna und Lilly Schindele verloren zu Beginn ihre Doppelpaarung hauchdünn, jedoch merzten Barbara Lutz und Annalena Richter diese Scharte mit einem knappen Erfolg wieder zum 1:1-Zwischenstand aus. Danach legte das Heimquartett los und holte fünf Einzelsiege in Folge zum zwischenzeitlichen 6:1. Danach mussten Barbara Lutz und Annalena Richter ihre Paarung abgeben. Lilly Schindele war es schließlich vorbehalten, mit ihrem zweiten Einzelsieg den doppelten Punktgewinn für das Heimteam zu fixieren.

Verbandsliga, Männer Schlechter lief es für die zeitgleich in Schwabmünchen antretenden Herren um Kapitän Thomas Brenner. Sie mussten gleich zu Beginn mit zwei knappen Doppelniederlagen einen herben Stimmungsdämpfer einstecken. Insbesondere Christian Schindler und Florian Mayer hatten hier den Sieg bereits auf dem Schläger, konnten jedoch zwei Matchbälle im Entscheidungssatz nicht zu ihren Gunsten nutzen.

Danach erhöhte Matthias Pianowski mit äußerst gradlinigem Spiel gegen Thomas Brenner zum 3:0 für die Hausherren. Erst Nico Holzheu und Florian Mayer ließen wieder ein wenig Hoffnung aufkommen. Holzheu setzte sich knapp gegen einen variabel aufspielenden Michael Sattelmayer durch. Mayer machte mit Simon Wild kurzen Prozess und gewann deutlich in drei Sätzen. Christian Schindler hielt gegen Amar Nezic gut mit, hatte jedoch in vier umkämpften Sätzen das Nachsehen.

Mit zwei folgenden Vier-Satz-Siegen von Nico Holzheu und Florian Mayer zogen die Gäste nun mit dem Heimteam gleich. Holzheu besiegte Pianowski mit präzisem Angriffsspiel und auch Mayer spielte gegen Amar Nezic ungewohnt offensiv. Er konnte den Routinier ein ums andere Mal in Bedrängnis bringen und beständig punkten. Allerdings konnten Thomas Brenner und Christian Schindler die Euphorie abschließend nicht nutzen. Beide kämpften in ihren Paarungen, wurden jedoch nicht für ihre Mühen belohnt und verloren ihre beiden Paarungen in vier Sätzen zum aus Warmisrieder Sicht bitteren 4:6-Endstand. (ttsc)