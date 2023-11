Unterallgäuer Mädchen-Trio liefert gute Leistungen ab

Unterallgäuer Mädchen spielen bei den Einzelmeisterschaften im Bereich Bayern Südwest vorn mit. Eine von ihnen hat bereits den Sprung zum nächsten Turnier geschafft.

Bei den Verbandsbereichseinzelmeisterschaften Bayern Südwest der Jugend in Esting waren kürzlich drei Nachwuchstalente aus dem Unterallgäu am Start. Eine von ihnen hat die Qualifikation für das Landesfinale bereits in der Tasche.

In der Altersklasse Mädchen 19 waren mit Lisa Vögele von den TTF Bad Wörishofen und Marie Büdenbender vom TSV Ebersbach zwei Starterinnen aus der Gegend im Feld. Hierbei konnte Büdenbender den sechsten Platz belegen. Lisa Vögele war in der Setzliste auf Position drei positioniert. In der Vorrunde spielte sich die Bad Wörishoferin ohne Satzverlust in die Endrunde - und behielt diese weiße Weste sogar bis zum Halbfinale. Hier war dann allerdings gegen eine gut aufgelegte Johanna Fischer vom gastgebenden SV Esting mit 1:3 Endstation. Im Spiel um Platz drei besiegte Lisa Vögele schließlich Lilly Schindele vom TSV Oberstdorf und sicherte sich somit den Bronzeplatz.

Zwei Spielerinnen vom TTSC Warmisried sind dabei

Auch vom TTSC Warmisried waren mit Sarah Fichtl und Carolina Mayer zwei Spielerinnen vertreten. Sarah Fichtl, die kürzlich die Abstimmung zum MZ-Sportstar des Monats Oktober gewann, sammelte bei ihrem ersten Verbandsturnier in der nächsten Altersklasse viel Erfahrung und belegte den zwölften Platz von insgesamt sechzehn Starterinnen. Noch besser lief es für Carolina Mayer. Diese gewann in der Vorrunde sowie im Achtelfinale alle Spiele. In der Runde der letzten Acht war für sie Emily Erdmann eine Nummer zu groß und musste sich mit 1:3 geschlagen geben. In den Platzierungsspielen erreichte Carolina den siebten Platz was gleichbedeutend mit der Qualifikation zur bayerischen Einzelmeisterschaft am 9./10. Dezember in Dillingen ist.

Für Lisa Vögele und Sarah Fichtl heißt es derweil noch zittern und Daumen drücken. Beide stehen auf der Warteliste für die bayerischen Titelkämpfe und müssen auf eine Absage anderer Spielerinnen hoffen. Insbesondere bei der top besetzten Klasse der Mädchen 19 wäre dies für Lisa Vögele mit Sicherheit eine tolle Erfahrung. Hier könnte sie beispielsweise auf die amtierende deutsche Meisterin im Erwachsenendoppel der Damen, Koharu Itagaki vom TSV Bad Königshofen, sowie weitere deutsche Kaderspielerinnen treffen.