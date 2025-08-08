Nach Tod von Laura Dahlmeier: Wie groß ist die Steinschlag-Gefahr in den Allgäuer Alpen?

Ein großer Felsbrocken ist am Dienstag in Berchtesgaden in der Nähe des Watzmanns herabgestürzt. Ein Urlauber wurde verletzt. 20 Wanderer mussten ausgeflogen werden, weil ihnen der Weg zurück ins Tal ins Wimbachgries versperrt war, heißt es von der Bergwacht Ramsau. Auch der Ex-Biathletin Laura Dahlmeier ist vor Kurzem ein Steinschlag in Pakistan zum Verhängnis geworden. Die 31-Jährige befand sich in einem alpinistisch schwierigen Gebiet auf 5700 Metern. Sind solche Steinschläge auch in den heimischen Allgäuer Alpen möglich?
Steinschlag-Gefahr im Allgäu?
