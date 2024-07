Tödlicher Unfall: „Eine gerechte Strafe gibt es hier nicht“

Es war ein schrecklicher Unfall, der sich am Nachmittag des 15. Juni 2023 auf der A96 zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen ereignet hat: Ein 54-Jähriger und ein 19-jähriger Verwandter sind auf dem Standstreifen gerade dabei, das kaputte Auto des Älteren auf einen Anhänger zu laden, als ein Lkw-Fahrer zu weit nach rechts kommt und ungebremst in das Pannenfahrzeug und den dahinter stehenden Anhänger kracht. Die beiden Männer sterben noch an der Unfallstelle, eine Beifahrerin, die Frau des 54-Jährigen, überlebt schwer verletzt. Nun musste sich der Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Memminger Amtsgericht verantworten.

