Tödlicher Zugunfall: 54-Jähriger ließ die Beine ins Gleisbett baumeln

Gut eine Woche lang hat die Polizei nach einem tödlichen Zugunfall am Bahnhof Mindelheim ermittelt – und nun ihre Erkenntnisse veröffentlicht. Am Montagnachmittag, 18. November, ist ein 54-jähriger Mann am Mindelheimer Bahnhof von einem vorbeifahrenden Zug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei jetzt bekanntgab, saß er zuvor auf dem Boden des Bahnsteigs direkt am Gleisbett. Er ließ sozusagen die Füße baumeln, wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion erklärte. In diesem Moment kam ein durchfahrender Zug mit hoher Geschwindigkeit in den Bahnhof gefahren.

Der Lokführer habe noch mehrmals Pfeifsignale getätigt und unverzüglich eine Notbremsung eingeleitet, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Warum der Mann auf das Pfeifen nicht reagierte, habe man nicht abschließend klären können, so die Polizei. Anhaltspunkte für einen Suizid oder ein Fremdverschulden hätten die Ermittlungen der Kriminalpolizei Memmingen nicht ergeben. (mz)