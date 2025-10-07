Icon Menü
Tolle Bilder und glückliche Kinder beim Malwettbewerb der Stadtkapelle Mindelheim

Mindelheimer

Kleine Künstler lassen Musik zu Bildern werden

Beim Malwettbewerb der Stadtkapelle Mindelheim gab es nur Gewinner. Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung.
    Die Organisatoren von der Mindelheimer Stadtkapelle waren ganz begeistert von den schönen Bildern, die die Kinder beim Malwettbewerb eingereicht hatten.
    Die Organisatoren von der Mindelheimer Stadtkapelle waren ganz begeistert von den schönen Bildern, die die Kinder beim Malwettbewerb eingereicht hatten. Foto: Claudia Mayer

    Beim Jubiläumswochenende der Stadtkapelle Mindelheim gab es nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch viele strahlende Kinderaugen: Insgesamt 55 Kinder hatten am Malwettbewerb der Stadtkapelle teilgenommen und ihre Bilder zeigten eindrucksvoll, mit wie viel Fantasie, Kreativität und Liebe zum Detail sie ans Werk gegangen sind. Während des Festwochenendes waren die Kunstwerke im neuen Proberaum ausgestellt und sorgten bei den Besuchern für große Begeisterung.

    Organisatorin Claudia Mayer zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme und betonte, dass es für die Jury sehr schwer war, einzelne Bilder zu prämieren. Aufgrund der großen Teilnahme wurden drei Alterskategorien festgelegt: 4-6 Jahre, 7-8 Jahre und 9-10 Jahre. Die Jury, Robert Hartmann, Claudia Müllner und Martin Jall von der Stadtkapelle sowie Günther Mages und Sina-Lara Nachtrub von der Mindelheimer Zeitung, grübelte lange, welche die fünf schönsten Bilder der jeweiligen Alterskategorie waren.

    Beim Wettbewerb der Mindelheimer Stadtkapelle haben alle Kinder gewonnen

    Die Preisverleihung fand am Sonntag im Festzelt statt und wurde zu einem ganz besonderen Moment. Als die kleinen Künstlerinnen und Künstler nacheinander auf die Bühne gerufen wurden, war die Spannung groß – und die Freude umso größer, als klar wurde: Jedes Kind hat gewonnen! Alle hatten sich viel Mühe bei ihren Kunstwerken gegeben und wurden mit mehreren kleinen Preisen belohnt.

    Bei den Neun- und Zehnjährigen hat Faina Trjamkin mt diesem Bild den Malwettbewerb der Mindelheimer Stadtkapelle gewonnen.
    Bei den Neun- und Zehnjährigen hat Faina Trjamkin mt diesem Bild den Malwettbewerb der Mindelheimer Stadtkapelle gewonnen. Foto: Stadtkapelle MN

    Anschließend wurden die fünf Hauptsieger der drei Alterskategorien bekannt gegeben. In der Alterskategorie 4-6 Jahre konnten sich folgende Kinder über ein besonderes Präsent freuen: Jaron Huber (1. Platz), Finn Högel (2. Platz), Jakob Müllner (3. Platz), Luca Wrana (4. Platz) und Maja Bartenschlager (5. Platz). In der Alterskategorie 7-8 Jahre hießen die Gewinner Maximilian Groß (1. Platz), Laura Schwank (2. Platz), Lukas Hänseler (3. Platz), Clara Maier (4. Platz) und Elina Heiler (5. Platz) und in der Altersgruppe 9-10 Jahre siegten Faina Trjamkin (1. Platz), Luna Fiener (2. Platz), Theresa Mair (3. Platz), Linda Maier (4.Platz) und Katharina Miller (5. Platz). (mz)

