Kleine Künstler lassen Musik zu Bildern werden

Beim Jubiläumswochenende der Stadtkapelle Mindelheim gab es nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch viele strahlende Kinderaugen: Insgesamt 55 Kinder hatten am Malwettbewerb der Stadtkapelle teilgenommen und ihre Bilder zeigten eindrucksvoll, mit wie viel Fantasie, Kreativität und Liebe zum Detail sie ans Werk gegangen sind. Während des Festwochenendes waren die Kunstwerke im neuen Proberaum ausgestellt und sorgten bei den Besuchern für große Begeisterung.
Organisatorin Claudia Mayer zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme und betonte, dass es für die Jury sehr schwer war, einzelne Bilder zu prämieren. Aufgrund der großen Teilnahme wurden drei Alterskategorien festgelegt: 4-6 Jahre, 7-8 Jahre und 9-10 Jahre. Die Jury, Robert Hartmann, Claudia Müllner und Martin Jall von der Stadtkapelle sowie Günther Mages und Sina-Lara Nachtrub von der Mindelheimer Zeitung, grübelte lange, welche die fünf schönsten Bilder der jeweiligen Alterskategorie waren.
Beim Wettbewerb der Mindelheimer Stadtkapelle haben alle Kinder gewonnen
Die Preisverleihung fand am Sonntag im Festzelt statt und wurde zu einem ganz besonderen Moment. Als die kleinen Künstlerinnen und Künstler nacheinander auf die Bühne gerufen wurden, war die Spannung groß – und die Freude umso größer, als klar wurde: Jedes Kind hat gewonnen! Alle hatten sich viel Mühe bei ihren Kunstwerken gegeben und wurden mit mehreren kleinen Preisen belohnt.
Anschließend wurden die fünf Hauptsieger der drei Alterskategorien bekannt gegeben. In der Alterskategorie 4-6 Jahre konnten sich folgende Kinder über ein besonderes Präsent freuen: Jaron Huber (1. Platz), Finn Högel (2. Platz), Jakob Müllner (3. Platz), Luca Wrana (4. Platz) und Maja Bartenschlager (5. Platz). In der Alterskategorie 7-8 Jahre hießen die Gewinner Maximilian Groß (1. Platz), Laura Schwank (2. Platz), Lukas Hänseler (3. Platz), Clara Maier (4. Platz) und Elina Heiler (5. Platz) und in der Altersgruppe 9-10 Jahre siegten Faina Trjamkin (1. Platz), Luna Fiener (2. Platz), Theresa Mair (3. Platz), Linda Maier (4.Platz) und Katharina Miller (5. Platz). (mz)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden