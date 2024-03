Bad Wörishofen

Bad Wörishofen bietet Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft

Plus Fußballfans kommen zur EM 2024 auf ihre Kosten, denn Bad Wörishofen bietet Public Viewing an, allerdings nicht für alle Spiele. Die Termine stehen fest.

Von Markus Heinrich

Die aktuelle Debatte um die Farbe des neuen Trikots der Fußball-Nationalmannschaft kann den Fans in Bad Wörishofen mittlerweile fast egal sein, nachdem sich eine große Hoffnung zerschlagen hatte. Bis zuletzt war man in der Kneippstadt zuversichtlich, diesmal als Mannschaftsquartier zum Zug zu kommen. Doch diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Allerdings wird es dennoch ein gemeinsames EM-Erlebnis geben. Zum Turnier gibt es Public Viewing in der Stadt.

Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd war zuletzt mit möglichen Anbietern in Kontakt und konnte nun vermelden, dass es klappt. Die Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen nimmt das wieder in die Hand. Dort ist man in Sachen Public Viewing schon sehr erfahren. Im neuen Pfarrsaal an der Schulstraße werden laut Herd alle Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt.

