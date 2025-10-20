Frau findet leblose Kuh auf einer Weide – Tier ist wohl getötet worden

Eine Frau hat am Sonntagnachmittag eine tote Kuh auf einer Weide in Waal im Ostallgäu entdeckt. Die Kuh befand sich mit weiteren Tieren auf einer Weide unweit eines landwirtschaftlichen Anwesens.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei soll die Kuh in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen Unbekannten getötet worden sein. Die Beamten suchen deshalb nach dem Täter oder der Täterin – und bitten hierzu nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Frau entdeckt getötete Kuh in Waal – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilte, wies die getötete Kuh eine Verletzung am Nacken auf. Was genau zum Tod des Tieres führte, ist bislang aber noch unklar.

Die Beamten ermitteln aktuell gemeinsam mit dem Veterinäramt wegen Sachbeschädigung und eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich unter der Nummer 08241 9690-0 melden.