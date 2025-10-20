Icon Menü
Tote Kuh in Waal: Tier ist getötet worden – Polizei sucht Zeugen

Ostallgäu

Frau findet leblose Kuh auf einer Weide – Tier ist wohl getötet worden

Eine Frau entdeckt im Ostallgäu eine tote Kuh auf einer Weide nahe einem Bauernhof und alarmiert die Polizei. Laut ersten Erkenntnissen ist das Tier getötet worden.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau entdeckte am Samstag eine tote Kuh auf einer Weide. Wurde sie getötet?
    Eine Frau entdeckte am Samstag eine tote Kuh auf einer Weide. Wurde sie getötet? Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

    Eine Frau hat am Sonntagnachmittag eine tote Kuh auf einer Weide in Waal im Ostallgäu entdeckt. Die Kuh befand sich mit weiteren Tieren auf einer Weide unweit eines landwirtschaftlichen Anwesens.

    Laut ersten Ermittlungen der Polizei soll die Kuh in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen Unbekannten getötet worden sein. Die Beamten suchen deshalb nach dem Täter oder der Täterin – und bitten hierzu nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

    Frau entdeckt getötete Kuh in Waal – Polizei sucht Zeugen

    Wie die Polizei mitteilte, wies die getötete Kuh eine Verletzung am Nacken auf. Was genau zum Tod des Tieres führte, ist bislang aber noch unklar.

    Die Beamten ermitteln aktuell gemeinsam mit dem Veterinäramt wegen Sachbeschädigung und eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich unter der Nummer 08241 9690-0 melden.

