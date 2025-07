Totes Kalb nahe Tussenhausen gefunden

Ein unbekannter Zeuge hat am Dienstagabend gegen 21 Uhr zwischen Tussenhausen und Zaisertshofen ein totes Kalb gefunden. Laut Polizeibericht war der Fundort nahe der Jakobuskapelle an der Zaisertshofener Straße. Zum Zustand des Kalbs könne er aktuell keine Angaben machen, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer oder möglichen Zeuginnen und Zeugen. Diese können sich bei der Polizeiinspektion in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.

Wer hat eine Babykatze nahe Stetten ausgesetzt?

Es ist nicht der erste tierische Einsatz für die Polizeibeamten im Unterallgäu in dieser Woche: Erst wenige Tage zuvor hat ein Zeuge nahe der Autobahnauffahrt Stetten ein kleines Kätzchen gefunden. Eine Mutterkatze war nicht in der Nähe, zudem verhielt sich das kleine Tier den Beamten gegenüber auffällig anhänglich, berichtet die Polizei. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach dem Besitzer oder Zeuginnen und Zeugen.

