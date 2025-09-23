Steht das geplante Oldtimermuseum vor dem Aus?

Wird es auf dem Gelände des ehemaligen Maria-Ward-Gutshofs am Ortsausgang von Mindelheim irgendwann ein Oldtimermuseum für Traktoren und Motorräder geben? Diese Frage beschäftigt derzeit sowohl Michael Rimmel, den Besitzer des Grundstücks und Sammler von rund 350 Oldtimern, als auch die Stadtverwaltung, den Bauausschuss und demnächst auch den Stadtrat. Fest steht: Rimmel würde das Museum nach wie vor gerne bauen. Auch die Stadt hat das Vorhaben bislang unterstützt. Doch nun wird auf dem Areal etwas anderes gebaut – und das sorgt für Ärger.

