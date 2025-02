Trauer um Dr. Wilfried Mütterlein

Im Alter von 66 Jahren ist der Mindelheimer Arzt und Musiker Dr. Wilfried Mütterlein gestorben. Dr. Mütterlein hat über Jahrzehnte Patientinnen und Patienten in seiner freien Praxis als Nervenarzt geholfen. Er hat ihnen über persönliche Krisen hinweggeholfen, als sie nach einer schweren Krankheit oder einer beruflichen Umstrukturierung an ihrem eigenen Wert gezweifelt haben. Dann erhielt er 2019 eine Krebsdiagnose und wurde selbst zum Patienten. „Seitenwechsel“ hat Mütterlein das mal ganz nüchtern in einem Gespräch mit der MZ bezeichnet. Von Anfang an ist er offen mit seiner Krankheit umgegangen – gegenüber Freunden, Familie, Patienten und Kollegen. Das habe sich als große Hilfe erwiesen, sagte er selbst. Die unterstützenden, liebevollen Worte der Patienten und Kollegen bezeichnete er als „schier unzerreißbares Netz, das mich nicht hart fallen ließ“.

