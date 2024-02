Holzdiebe im Wald bei Traunried

Gleich einen ganzen Baumstamm und ein Ster Fichtenholz haben Unbekannte im Wald bei Traunried gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Erst jetzt wurde ein Diebstahl angezeigt, der sich laut Polizei in den vergangenen zwei bis drei Monaten ereignet hat. Rund ein Ster (Raummeter) Fichtenholz und ein markierter Baumstamm wurden aus einem Wald in der Gemarkung Traunried gestohlen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)