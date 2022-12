Krippen mit Traunrieder Dorfgeschichte

Im Haus der Dorfgemeinschaft Traunried ist eine kleine, aber feine Krippenausstellung zu sehen.

„Ich steh’ an Deiner Krippen hier…“ Dieses Weihnachtslied, komponiert von Johann Sebastian Bach, singen die Christen in jedem Jahr voller Inbrunst. Ja, vor welcher Krippe möchte man stehen?

Ist es die moderne aus Acrylglas, die kleinen Tonfiguren aus Mittelamerika, die üppigen nostalgischen Krippen aus den bäuerlichen Familien, die grob geschnitzte Krippe aus Holz oder die der Kindergartenkinder aus Siebnach. Aber vielleicht ist es ja vor allem die große Krippe mit den lebendig wirkenden Figuren der Dorfkrippe aus Schwabegg aus dem 19. Jahrhundert?

Diese und viele andere Krippen gibt es im Haus der Dorfgemeinschaft in Traunried, einem Ortsteil von Ettringen, zu sehen. Der Soldaten- und Veteranenverein Traunried hat in diesem Jahr nach einer Zeitspanne von fünf statt vier Jahren, die sehenswerte, kleine aber sehr feine Krippenausstellung wieder aufgebaut.

Vor 20 Jahren wurde die Idee dazu geboren. Coronabedingt fand die Ausstellung im vergangenen Jahr nicht statt. Jetzt ist sie wieder zu besichtigen. Die mit sehr viel Liebe zum Detail aufgestellten Krippen zeigen die biblischen Darstellungen von der Verkündigung bis zu den Heiligen Drei Königen.

Sogar der Auszug aus Ägypten über das Rote Meer ist ein besonderer Anziehungspunkt. Die große Dorfkrippe wurde in den 1920er Jahren von der Familie Kraus für die Kapelle von St. Wendelin in Traunried gekauft. Sie nahm fast den halben Innenraum der Kapelle für sich in Anspruch.

Christian Müller, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Traunried erzählt, es habe Zeiten gegeben, wo Krippen nicht aufgestellt werden durften. Immerhin wurde diese Krippe 60 Jahre lang in der Kapelle aufgebaut. Christian Müller erinnert sich, dass er als Kind noch einige Figuren wie den Ochs, den Esel, zwei Engel und das Jesuskind dort vor dem Altar stehen sah. 2002 sei sie in der Bäckerei Kraus renoviert worden.

Ausdrucksstarke Krippen im Traunrieder Dorfgemeinschaftshaus

In der Backstube sei es schön warm und trocken gewesen. 2017 stand sie zum ersten Mal nicht in einer Ecke des Ausstellungsraumes, sondern in der Mitte. Hier kommt sie wunderbar zur Geltung. Man kann um sie herumgehen und die Details genau betrachten, sei es der Faltenwurf der Gewänder oder die Mimik in den Gesichtern von Königen, Hirten und Maria und Josef.

Christian Müller lacht und sagt: „Der große Elefant wiegt alleine ca. 40 Kilo.“ Er erklärt auch die Bedeutung der Heiligen Drei Könige. Sie stellen die in der damaligen Zeit für die Menschen existierenden Welten dar, Europa – der König mit der weißen Haut, der Orient - der König mit der braunen Haut und Afrika - der König mit der schwarzen Haut. Und der Esel aus der Krippe von Johann Hefele?

Die Figuren sind aus Holz geschnitzt und ein wenig grob, aber sehr ausdrucksstark. Als dem Schnitzer der Esel nicht mehr gefiel, nahm er in weg und schnitzte halt einen neuen, der jetzt in der Krippe steht.

Und da gibt es noch verschiedene Kastenkrippen wie die vom „Buttnmandllauf in Maria Gern im Berchtesgadener Land“ mit dem Heiligen Nikolaus mit dem Nikoloweiberl. Sie werden flankiert von Kramperln und Buttnmandln.

Der Besuch dieser Ausstellung ist an allen Sonn- und Feiertagen, so auch an beiden Weihnachtstagen, sowie auch am Feiertag Heilige-Drei-Könige, 6. Januar 2023, jeweils von 13.30 bis 17 Uhr möglich. Der letzte Termin ist Sonntag, 8. Januar 2023. Der Frauenbund von Traunried bewirtet die Besucherinnen und Besucher mit Kaffee und Kuchen.