Triathlon

12:05 Uhr

Der Mindelheimer Daniel Kreher wagt sich an seine erste Roth-Teilnahme

Triathlon - Ironman in Roth - Daniel Kreher vom VC Mindelheim Daniel Kreher vom Velo Club Mindelheim startet am 25. Juni beim größten Langdistanz-Triathlon der Welt im mittelfränkischen Roth und ist voller Vorfreude.

Plus Mit dem Rad war er bereits am Nordkap und fährt für den VC Mindelheim Rennen. Nun hat Daniel Kreher sein Portfolio erweitert - und geht beim Triathlon in Roth an den Start.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Der Langstrecken-Triathlon in Roth lockt am Sonntag, 25. Juni, die besten Triathleten der Welt nach Franken. Neben Hawaii-Champions wie Patrick Langeund Anne Haug geht in diesem Jahr ein Mindelheimer zum ersten Mal an den Start: Daniel Kreher. Über mehrere Jahre hinweg hat sich der dreifache Familienvater auf das Großereignis vorbereitet und seine Trainingseinheiten perfekt ins Familienleben integriert.

„Man muss schon ein bisschen verrückt sein und sich richtig quälen können“, sagt Daniel Kreher und grinst. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und eine Marathon-Laufstrecke von 42,2 Kilometern liegen in Roth vor ihm. „Das sind Distanzen, da habe ich schon Respekt vor“, gibt er zu und ergänzt schmunzelnd. „Man darf sich nie die Frage stellen, warum man das macht.“ Wir stellen sie ihm natürlich trotzdem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen