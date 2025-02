Absage in Bad Wörishofen: Wie steht es um die anderen Faschingsumzüge im Unterallgäu?

Der Anschlag von München vor wenigen Tagen hat seine Spuren im Fasching hinterlassen: In München wurde der traditionelle Straßenfasching samt Tanz der Marktweiber abgesagt. Auch in Bad Wörishofen hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, den ungleich kleineren Umzug am Faschingsdienstag wegen Sicherheitsbedenken abzusagen, in Kempten findet ebenfalls kein Umzug statt. Doch wie sieht es bei den großen Umzügen in der Region aus?

