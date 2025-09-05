Trotz neuer Sicherheitsmaßnahmen: Frau bei Unfall auf Boscha-Kreuzung verletzt

Gerade erst wurden an der Boscha-Kreuzung bei Stockheim Sichtschutzelemente aus Holz aufgestellt, um die Sicherheit zu erhöhen – da hat es dort erneut gekracht.

Am späten Donnerstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Wertachtalkreuzung, wie die Stelle eigentlich heißt. Laut Polizei war ein 54-jähriger Autofahrer von Stockheim nach Irsingen unterwegs. Beim Überfahren der Kreuzung zur MN29 habe er das Auto einer 61-Jährigen übersehen, das Vorfahrt gehabt hätte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto der Frau um 180 Grad und kam erst am Hang des Straßengrabens zum Stehen. Die 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Fahrer wird wegen Körperverletzung angezeigt

Den 54-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Die Boscha-Kreuzung steht seit Jahren im Mittelpunkt beim Thema Verkehrssicherheit in Bad Wörishofen. Allerdings hat sich bis heute der Wunsch der Bürgerschaft nach einem Kreisverkehr nicht erfüllt. Die Unfallkommission des Landkreises Unterallgäu empfahl zunächst andere Maßnahmen. In die Fahrbahnen wurden Rillen gefräst, um das Tempo zu bremsen. Zuletzt installierte die Stadt Bad Wörishofen Sichtschutzzäune, allerdings weniger, als ursprünglich geplant. Auf der Nordseite hat die Stadt die benötigten Grundstücke nicht erhalten. Die Zäune sollen die vermeintlich gute Sicht in die Kreuzung nehmen und zum Anhalten zwingen.