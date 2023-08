Trunkelsberg bringt Solarpark und E-Tankstelle an der A96 auf den Weg

An der A96 könnten eine Photovoltaikanlage sowie eine Elektrotankstelle entstehen. Ein umstritteneres Projekt wurde dafür verschoben.

Im Gemeindegebiet von Trunkelsberg soll ein Solarpark entstehen. Damit sich das Projekt wegen der Bedenken und Anregungen von Anwohnern nicht noch jahrelang verzögert, hat der Gemeinderat beim Verfahren für die Änderung des Flächennutzungsplans den Teil „Seniorengerechtes Wohnen und kleiner Gewerbepark für Handwerksbetriebe“ auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Solarpark samt E-Tankstelle wurde damit separat auf den Weg gebracht.

Trunkelsbergs Bürgermeister verweist auf veränderte Rahmenbedingungen

Laut Bürgermeister Roman Albrecht haben sich in der Zwischenzeit nämlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wesentlich verändert. Der Zeitplan werde maßgeblich von den Umständen bestimmt, wann alle Genehmigungen vorliegen. Angedacht ist, die Stromproduktion und Betankung von E-Fahrzeugen an der Bildsäule auf dem Weg von der Autobahnabfahrt A96 Memmingen-Ost nach Trunkelsberg so schnell wie möglich zu beginnen.

Wie der Bürgermeister ausführte, eignet sich der Standort besonders gut für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Elektrotankstellen, da dieser durch die Kreisstraße und die A96-Abfahrt sehr nahe an die Autobahn angebunden sei. Die aktuell noch landwirtschaftliche Nutzung der dreieckigen Fläche zwischen Autobahn und Kreisstraße sei kaum möglich, weshalb dort eine PV-Anlage besonders sinnvoll sei. Diese Fläche soll nun als „Sonderbaufläche, mit Zweckbestimmung PV und E-Tankstelle“ deklariert werden. Die Anregungen bei der bereits erfolgten Auslegung für Träger öffentlicher Belange wurden bei der Sitzung abgearbeitet, wobei für dieses Projekt so gut wie keine Einwände erhoben worden seien.

Nach der nun folgenden Veröffentlichungszeit ist die Änderung des Flächennutzungsplans bereits rechtsgültig. Danach kann der Bauwerber den Bauantrag für das Projekt einreichen. Laut Albrecht hat die Gemeinde das Wohnprojekt aus dem Verfahren herausgenommen, „weil dies den Prozess so verzögert hätte, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr erlebt hätte“, so der Gemeindechef: Wenn man mit den Anwohnern über drei Instanzen hinweg in einen Rechtsstreit gehen würde, könnte das Solarfeld nämlich nie in Betrieb gehen: „Beim Solarfeld haben die Bürger nämlich nichts dagegen; sie haben jedoch mit der Bebauung Probleme“, sagt Albrecht.

Wann die Solaranlage mit E-Tankstelle genutzt werden könnte

Mit dem beabsichtigen Wohnen könne sich der Bauwerber nun Zeit lassen; er hätte dies nämlich sowieso nicht gleichzeitig gemacht, betont der Bürgermeister. Wenn nun in ein oder zwei Jahren das Verfahren für die Bebauung nochmals neu eröffnet werde, könne die Solaranlage mit E-Tankstelle bereits genutzt werden. Bauteile wie etwa die Trafostation hätten nämlich ein Jahr lang Lieferzeit. Albrecht: „Das sind Verfahrens- und Lieferzeiten, wo du manchmal schier den Vogel kriegst.“

Investor Maximilian von Heuß-Blößt will auf der spitz zulaufenden Fläche von rund zwei Hektar eine Freiflächen-Solaranlage (rund zwei Megawatt) errichten. In einer E-Tankstelle im Schnellladepark mit etwa 20 Plätzen (erweiterbar auf 30) könnten dann (im Osten) die Fahrzeuge den produzierten Strom gleichzeitig auftanken. Während die Autos (gespeist von der Zwei-Megawatt-PV-Anlage) in der Schnellladestation innerhalb von 25 bis 40 Minuten komplett voll aufgetankt werden, könnte ein Bistro besucht werden. Rund um die Uhr zugänglich sollen in einem Aufenthaltsraum (mit Spielplatz für Kinder) auch Verkaufsautomaten für Getränke und Lebensmittel platziert werden. Wie der Besitzer des Trunkelsberger Schlosses weiter mitteilte, ist er wegen der geplanten Seniorenwohnanlage im Gespräch mit Pflegeeinrichtungen.