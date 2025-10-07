Die 2. Jugend des TSV Mindelheim siegt in Hasberg

In etwas veränderter Aufstellung im Vergleich zum 6:4 in der Vorwoche gegen Bad Wörishofen, konnte die zweite Jugendmannschaft des TSV Mindelheim in der Bezirksklasse D erneut einen knappen 6:4-Auswärtserfolg beim TTC Hasberg feiern.

Verstärkt durch die neue Nummer 1, Gabriel Kobold, brachten bereits die Doppel Spannung. Während Paul Bertram und Simon Scholer ihr Spiel knapp abgaben, sorgten Gabriel Kobold und Noa Jakjevic für den Ausgleich. In den Einzeln lieferten vor allem Gabriel Kobold und Noa Jakjevic starke Auftritte ab und steuerten wichtige Punkte bei. Beide blieben an diesem Tag in Doppel und Einzel ungeschlagen und legten den Grundstein für den zweiten Auswärtssieg in Folge.

Den finalen Siegpunkt steuerte am Ende, wie schon in der Vorwoche gegen Bad Wörishofen, erneut Paul Bertram bei. Er behielt im entscheidenden letzten Spiel gegen Sebastian Ahne die Nerven und machte speziell mit seinen starken Aufschlägen den Gesamtsieg mit 6:4 perfekt.

