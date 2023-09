Radfahrer geht nach Sturz auf Polizisten los

Eine Menge Ärger hat sich ein 28-Jähriger eingehandelt, der in der Nacht zum Freitag vom Fahrrad gestürzt war. Von der Hilfe der Polizisten wollte er aber gar nichts wissen, trat nach den Beamten und beleidigte sie.

In der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr wurde der Polizei über die Einsatzzentrale mitgeteilt, dass ein Radfahrer bei Türkheim gestürzt ist. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und eventuell Drogen stand. Vor Ort zeigte sich der 28-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Er trat gezielt nach ihnen, beleidigte und bedrohte sie auch. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und veranlassten eine Blutentnahme. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auf. Den 28-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (mz)