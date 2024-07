Unterkünfte für Geflüchtete in Türkheim: Pläne werden nun konkret

Der Bauausschuss des Marktgemeinderates Türkheim hat die Nutzung der drei Grundstücke vorberaten, die künftig der Flüchtlingsunterbringung dienen sollen. Beschlossen wird über die eingereichten Bauanträge in der nächsten Marktgemeinderatssitzung. Insgesamt 92 Geflüchtete können dann in Türkheim untergebracht werden.

Der Bau der Containeranlagen soll zeitversetzt erfolgen: Als Erstes ist die Errichtung der Containeranlage in der Hochstraße vorgesehen, im Herbst sollen auf dem Grundstück am Festplatz in der Badstraße die Container errichtet werden und Anfang nächsten Jahres sollen dann die Container in Türkheim-Bahnhof aufgestellt werden.

Die Standort-Thematik war im Marktgemeinderat lange intensiv diskutiert worden; nicht zuletzt, um eine drohende mögliche Belegung der Turnhalle zu vermeiden, hatte sich der Gemeinderat auf die drei Standorte geeinigt. Wie Lothar Rogg von der Bauverwaltung unserer Redaktion nach der Sitzung des Ausschusses sagte, werden auf dem Parkplatz in der Hochstraße insgesamt 16 Wohncontainer entstehen, ein Wohncontainer weist sechs Meter Länge und zweieinhalb Meter Breite auf, je Wohncontainer werden zwei Betten errichtet. Insgesamt können damit auf dem Parkplatz in der Hochstraße 32 Asylbewerberinnen und -bewerber untergebracht werden. Bürgermeister Christian Jähler hatte im Juni berichtet, dass in Türkheim hauptsächlich Frauen mit Kindern untergebracht werden sollen.

In dieser Reihenfolge sollen die Unterkünfte für Geflüchtete in Türkheim entstehen

Acht Wohncontainer werden im nördlichen Teil die anderen acht im südlichen Teil des Parkplatzes aufgestellt. In der Mitte des Parkplatzes sind drei Küchen, eine Waschküche und drei Sanitärräume - ebenfalls als Containeranlage – geplant. Auf dem Festplatz-Grundstück in der Badstraße werden der Darstellung zufolge insgesamt 14 Wohncontainer entstehen, 13 werden mit zwei Betten errichtet sowie ein Container für vier Personen. Insgesamt können damit in der Badstraße 30 Asylbewerber untergebracht werden. Da das Grundstück mehr Platz bietet als in der Hochstraße können hier die Container nebeneinander zweireihig aufgestellt werden.

Auch auf diesem Grundstück sind – ebenso wie auf dem Grundstück in der Alfred-Drexel-Straße in Türkheim-Bahnhof – drei Küchen, eine Waschküche und drei Sanitärräume als Container integriert. Am Bahnhof können die Container ebenfalls nebeneinander zweireihig aufgestellt und 30 Asylbewerber untergebracht werden. Beheizt werden die Container über einen Elektroanschluss. Der Freistaat Bayern wird auf jedem der drei Grundstücke die Kosten für Strom, Wasser und Kanal übernehmen. Der Markt Türkheim wird für die Flächen eine Miete erhalten; laut Vertrag werden auch die Rückbaukosten vom Freistaat Bayern übernommen.