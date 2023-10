Türkheim

Trachtenverein Türkheim: 100 Jahre eine ganz besondere Gemeinschaft

Ida Ledermann fragt ihre Mama schon jeden Tag, wann sie ihr Dirndl wieder anziehen kann. Bei der Jubiläumsfeier am Samstag ist es dann so weit.

Plus Der Festabend zum 100. Jubiläum des Heimat- und Volkstrachtenvereins Türkheim findet am Samstag statt. Die Jüngsten fiebern ihrem Auftritt am meisten entgegen.

"Lisanna (7) fragt mich jeden Tag, wann der große Auftritt ist", sagt Mama Marika Fischer gerührt. Voller Freude proben die Kleinsten unter den wachsamen Augen von Brigitte Dausch traditionelle Tänze, am Festabend werden sie zum ersten Mal alleine auf der Bühne stehen. Darauf freut sich Erich Schwarzfischer ganz besonders, 1969 hatte er die erste Kinder- und Jugendgruppe des Vereins gegründet.

Schuhplatteln bei der Trachtengemeinschaft Türkheim ist Leistungssport

In feschem Trachtenjanker sitzt Erich Schwarzfischer am heimischen Küchentisch und blättert in alten Fotoalben. "Mein Onkel Andreas Wirth hat den Trachtenverein Türkheim gegründet", erzählt er und zeigt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des aus Fischen im Allgäu stammenden Mannes aus dem Gründungsjahr 1923. Er selbst sei, wie damals üblich, mit sechs Jahren zunächst "Täfele-Bua" gewesen, er durfte also die Namenstafel des Vereins bei Umzügen tragen.

